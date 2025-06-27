印度拒絕簽字 上合組織防長會議未發聯合聲明

（德國之聲中文網）在本周四（6月26日）青島舉行的上海合作組織成員國國防部長會議上，印度拒絕簽署一份聯合聲明，稱其沒有提及4月份印控克什米爾地區發生的針對印度游客的恐襲事件，暗示聲明偏袒巴基斯坦。4月22日，印控克什米爾地區發生槍擊案，造成26人死亡，其中大多數是印度教游客。印度指責巴基斯坦支持襲擊的幕後黑手，並將此案定性為恐怖襲擊。伊斯蘭堡方面否認了這一指控。

一位不願透露姓名的知情人士告訴美聯社，印度國防部長拉傑納特·辛格認為，該聲明符合“巴基斯坦的敘事”，削弱了印度在恐怖主義和地區安全等關鍵問題上的立場。聲明中沒有提及4月印控克什米爾的槍擊案，卻提到了俾路支省的武裝活動。巴基斯坦曾多次指責印度支持俾路支省自由運動，印度則予以否認。

在周四的會議上，拉傑納特·辛格沒有明確點名巴基斯坦，但敦促上合組織批評那些“將跨境恐怖主義作為政策工具並為恐怖分子提供庇護”的國家。他說，成員國應團結起來，共同消除恐怖主義，並確保對那些協助此類活動的人追責。據印度國防部的一份聲明，辛格表示，和平與繁榮不能與恐怖主義以及大規模殺傷性武器擴散共存，需要采取果斷行動應對這些挑戰。

上合組織共有10個成員國，包括初始成員國中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯塔、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦，以及後來加入的印度、巴基斯坦、伊朗和白俄羅斯。中國視巴基斯坦為關系最良好的國家之一，但和印度存在數十年來的邊界爭端。在5月份克什米爾爆發的印巴沖突中，有報道稱，巴基斯坦空軍使用中國制造的殲-10C戰機參與了空戰，並擊落了多架印度戰機。盡管在多方調停下，印度和巴基斯坦同意停火，但雙方關系依然緊張。

中國國防部長董軍在上合組織國防部長會議上強調“國際形勢變亂交織之際，尤其需要上合組織發揮穩定錨作用“。周三，他與白俄羅斯、伊朗、巴基斯坦、吉爾吉斯斯坦和俄羅斯國防部長舉行了一對一會談。據中國媒體報道，董軍稱“百年變局加速演進”，並抨擊“單邊主義、保護主義逆流滋長，霸權霸道霸凌行徑嚴重沖擊國際秩序”。

北約成員國宣布提高軍費

就在上合組織國防部長前一天，北約成員國剛剛在海牙舉行的峰會上宣布將提高軍費開支。除西班牙以外的北約成員國元首和政府首腦同意，到2035年，將各自GDP的至少3.5%用於核心防御力，包括武器和軍隊，並將1.5%用於國防相關基礎設施建設，如網絡安全、保衛油氣運輸管道，以及改建公路和橋梁，以適用於軍車運行等。烏克蘭總統澤連斯基也前往海牙，並在北約峰會期間與美國總統特朗普等人會面。

5月底，董軍曾缺席在新加坡舉行的年度亞太安全峰會——香格裡拉安全對話論壇，引發關注。這是中國自2019年以來首次沒有派國防部長參加香格裡拉對話，而僅派遣中國人民解放軍國防大學代表團與會。美國國防部長赫格塞斯在這次會議上明確將中國指為“威脅”，遭到中方強硬回應。

（美聯社、法新社、新華社等）

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