公理4號任務對接國際太空站 將進行約60項實驗

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

搭載印度、波蘭匈牙利太空人的美國商業太空船今天成功與國際太空站（International Space Station）對接。這是睽違數十年後，這些國家首次將人類送上太空。

法新社報導，由獵鷹9號（Falcon 9）火箭運載的太空探索科技公司（SpaceX）全新乘龍號（CrewDragon）太空船於美東時間25日凌晨2時31分從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，執行「公理4號任務」（Axiom Mission 4，Ax-4）。

執行任務人員包括印度籍駕駛員舒克拉（Shubhanshu Shukla）、2位任務專家波蘭的烏茲南斯基－維斯涅夫斯基（Slawosz Uznanski-Wisniewski）和匈牙利的卡普（Tibor Kapu），以及指揮官惠特森（Peggy Whitson）。

這艘太空船進入軌道後被命名為「優雅號」（Grace）。它於美東時間26日上午6時31分與軌道實驗室進行「軟捕獲」（soft capture）對接。

惠特森在對接直播中表示：「我們很榮幸來到這裡，謝謝大家。」

這些太空人將完成對接程序，並在太空站停留約14天，進行約60項實驗，其中包括對微藻、生菜種子發芽進行研究，以及對俗稱「水熊蟲」（Water Bears）的微小緩步動物在太空環境下的適應和承受能力進行研究。

波蘭 太空人 匈牙利

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