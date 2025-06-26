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川普政策針對大陸...減弱對南韓支持？專家憂安保關係恐脫鉤

中央社／ 首爾26日專電
美國總統川普重回白宮後祭出一連串針對大陸的政策。（路透）
美國總統川普重回白宮後祭出一連串針對大陸的政策。（路透）

美國總統川普重回白宮後祭出一連串針對大陸的政策，專家指出，美韓同盟的重要性在川普眼中似乎不高，可能導致美韓在安保上的關係脫鉤。

韓聯社、南韓統一部、國家安保戰略研究院今天在首爾合辦「韓半島論壇」，邀請來自美國、日本、南韓、新加坡的專家，共同討論當前川普政府對貿易、外交、安保領域造成的影響及應對方案。

美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（ZackCooper）指出，川普目前只集中在對付大陸，似乎認為南韓在美國的對中政策中重要性並不高，可能導致美國對南韓的支持強度減弱，在安保上的關係有脫鉤（decoupling）的危險。

除了先前出現美方可能重新部署約4500名駐韓美軍的說法，其他像是川普要求北大西洋公約組織（NATO）各國提高國防開支至GDP占比5%，也很有可能向南韓提出同樣要求。

庫伯也表示，他擔心在南韓也開始出現認為美國、韓美同盟不似過去重要的看法，為避免韓美同盟在安保合作上脫鉤，雙方政府的高層官員會晤相當重要。

他指出，沒有人能預測川普的行動，「就像（烏克蘭總統）澤倫斯基訪問白宮，卻沒有得到預期的好結果」，比起促成美韓峰會，應盡快舉行國防與外交的2+2部長級會談。

對於是否可能在8月前促成南韓總統李在明與川普會面，庫伯認為「並不容易」，韓方可能必須為此在貿易協商上做出相當程度的讓步。但他也說，如果未能在8月前促成峰會，還是能透過接下來的聯合國大會及亞太經濟合作（APEC）峰會的機會，自然促成會談。

曾任日本防衛省防衛政策局長等職務的日本和平安全保障研究所（RIPS）理事長德地秀士則表示，駐韓美軍及駐日美軍在區域內是極重要的資產，且沒有其他替代方案，應該要更信任美國的擴張遏制力。他也強調區域內國家應更緊密合作，日韓關係也因此更為重要。

美國 李在明 川普 外交 國防 南韓

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