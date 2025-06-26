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太平洋島國推遲安全計畫 外媒曝：恐為陸開門

中央社／ 雪梨26日綜合外電報導

大陸、澳洲和美國在太平洋地區競爭日益激烈下，面積最大4個太平洋島國領導人延後採納一項可能為大陸打開大門的聯合安全戰略。

路透社報導，索羅門群島、巴布亞紐幾內亞、萬那杜和斐濟組成的美拉尼西亞先鋒集團（MelanesianSpearhead Group）一直在針對第一個聯合安全架構進行談判，重點落在海上安全。

成員國領導人23日在斐濟會商後沒有作出決定。巴紐外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）告訴路透社，這項安全戰略尚未達成一致。

他今天說，尤其在台灣議題，以及在如何排解成員國不同立場的討論上，都有其難度。

北京拉攏這個政府間組織，並資助其在萬那杜設立總部。集團先前曾表示，會將大陸視為安全夥伴。

由18個成員國組成的區域內大型外交集團太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）曾拒絕與大陸建立安全關係，強調太平洋地區應肩負自身安全責任。

在美拉尼西亞先鋒集團國家中，索羅門群島和萬那杜被視為與北京關係最密切，擁有警務合作關係。巴紐與美國、澳洲擁有安全協議，斐濟則與澳洲擁有國防夥伴關係。

關係 索羅門 澳洲 斐濟 巴布亞紐幾內亞 太平洋島國論壇 國防 北京

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