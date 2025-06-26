快訊

蕭美琴去年訪問險釀車禍！捷克證實「陸方所為」 總統府發聲

打臉川普！伊朗最高領袖神隱多日首發聲 稱「核設施受損不大」

下一波金融危機已展開？金融時報曝破口：可能在「這行業」

脫歐後第1部貿易戰略！英國盼與台擴大提升貿易夥伴關係 擬於秋天討論

中央社／ 倫敦26日專電
美聯社資料照
美聯社資料照

英國政府今天發布自2020年脫離歐洲聯盟（EU）以來第一部貿易戰略，重點內容包括協助英國企業擴大出口，以及善用英國在科技、創新、服務、金融等領域的優勢。

其中，戰略明文提到，英國「很快」將與台灣在投資、數位貿易，以及能源和淨零碳排等3大領域，在「提升貿易夥伴關係」（ETP）框架下，簽署備忘錄（MOU）。

此外，英國擬於「（今年）秋天」與台灣討論，如何進一步發展ETP。

今天發布的貿易戰略（Trade Strategy）是在「具彈性的貿易安排」（Flexible Trading Arrangements）這一個章節提到上述內容，以台英ETP為其中一個說明範例。

台英2023年建立ETP，初步議定即以投資、數位貿易、可再生能源和淨零碳排為3大重點強化合作領域。

英國政府長期支持與台灣發展強健經貿和科技關係。外交大臣拉米（David Lammy）24日在國會下議院報告對中關係全面盤點（China audit）重點結論時，在正式口頭聲明提到，英國不會改變長期以來對台灣的立場，但同時將在「貿易、教育及創新」領域，與台灣保持非正式、但富有活力的關係。

自1991年起，台灣和英國常態舉行次長級年度經貿對話。英國商業暨貿易部主責貿易政策與經濟安全的副大臣亞歷山大（Douglas Alexander）今年4月曾書面回應一名國會議員詢問表示，他期待今年稍晚與台灣方面共同主持台英經貿對話。

台英經貿對話輪流在台北和倫敦召開，上一次是2023年11月在倫敦舉行，因此下一輪對話原則上應於台北登場。

考量英國政府在今天發布的貿易戰略提到，將「很快」與台灣在ETP框架下簽署3大領域MOU，可以預期相關議題將納入台英經貿對話議程。

貿易戰略另提到英國與台灣之間的貿易數位化領航計畫（UK-Taiwan Trade Digitalisation Pilot）。該計畫現階段重點項目包括推動雙邊半導體貿易數位化，以及協助英國中小企業拓展出口。

在台灣也爭取加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）方面，貿易戰略指出，英國支持CPTPP「盡速擴張」、納入更多經濟體，包括現階段未與英國簽署自由貿易協定（FTA）的經濟體。

英國去年正式成為CPTPP一員，是目前唯一來自歐洲地區的CPTPP成員經濟體。

根據英國商貿部19日發布的最新統計，台英雙邊進出口貿易額一年達93億英鎊（約新台幣3700億元），2023至2024年的貿易額年成長率達7.7%，目前為英國對台灣出口額大於台灣對英國出口額，成長速度也是前者大於後者。台灣是英國的全球第33大貿易夥伴。

關係 英國 經貿 淨零 再生能源

延伸閱讀

威廉．透納特展開展 被印在20英鎊上的藝術家

英國女柬埔寨一夜情後來台 幫男伴帶包裡面卻藏海洛因判16年

33歲二寶媽兩度被診斷為腸躁症「醫斷言不可能罹癌」最終卻是大腸癌末期

向烏克蘭看齊 美國防科技公司籲台打造「百萬無人機大軍」

相關新聞

美領導力不如以往...陸有望取代？北京學者提「陷阱說」：恐搞垮自己

美國總統川普上台後，改變許多美國在國際社會慣常的做法，以致外界認為大陸可能趁機擴大其在國際上的影響力。北京學者閻學通認為...

脫歐後第1部貿易戰略！英國盼與台擴大提升貿易夥伴關係 擬於秋天討論

英國政府今天發布自2020年脫離歐洲聯盟（EU）以來第一部貿易戰略，重點內容包括協助英國企業擴大出口，以及善用英國在科技...

如何與川普打交道？歐洲領導人各顯神通

「唐納德，祝賀你，感謝你在伊朗采取的果斷行動，這真是非凡之舉，是其他人不敢做的，讓我們所有人都更加安全。今晚在海牙，你又朝著另一個偉大的成功邁進」，這是北約秘書長呂特在海牙峰會開始前給特朗普發的短信。．．．

墨西哥中部城市宗教節日傳槍響！至少11死20傷

當局今天表示，墨西哥中部一座幫派暴力猖獗的城市在宗教節日期間驚傳槍響，造成11人死亡、至少20人受傷

紐時分析：川普轟炸伊朗 可能改變中國對台戰略盤算

美國總統川普雖曾多次譴責美國捲入海外戰爭，但他近日下令攻擊伊朗核設施，這一舉動無疑為中國領導層評估其處理台海衝突的方式增...

金正恩夫人李雪主時隔一年半重新露面 專家推測：退居幕後輔佐女兒

北韓官媒朝中社26日報導，北韓大型海濱度假村「元山葛麻海岸旅遊區」竣工典禮24日在江原道的元山舉行。從照片可見，國家領導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。