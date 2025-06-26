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金正恩夫人李雪主時隔一年半重新露面 專家推測：退居幕後輔佐女兒

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張攝於24日、並由北韓官媒朝中社發布的照片中，北韓國家領導人金正恩（中左）、女兒金主愛（左三）和夫人李雪主（左）正在視察江原道的元山葛麻海岸旅遊區。法新社
在這張攝於24日、並由北韓官媒朝中社發布的照片中，北韓國家領導人金正恩（中左）、女兒金主愛（左三）和夫人李雪主（左）正在視察江原道的元山葛麻海岸旅遊區。法新社

北韓官媒朝中社26日報導，北韓大型海濱度假村「元山葛麻海岸旅遊區」竣工典禮24日在江原道的元山舉行。從照片可見，國家領導人金正恩、妻子李雪主與女兒金主愛均有出席，也是李雪主自2024年1月以後，時隔約1年半首度重新在正式場合公開露面。

南韓中央日報與朝鮮日報報導，金正恩與祖父金日成和父親金正日不同，上台後頻繁攜夫人李雪主參與國內外事務，強化「第一夫人」角色。不過，自2024年元旦觀看新年慶祝演出後，李雪主一直未再公開露面，金正恩近來則多次改帶女兒金主愛出席各類活動。外界因此普遍認為，此舉旨在突顯金主愛的接班人地位。

從朝中社26日照片來看，李雪主穿著相對休閒的褲裝，與丈夫和穿著醒目白色套裝的女兒金主愛自然交談。然而，當金正恩父女成為鎂光燈焦點時，李雪主總會退居一旁，展現出默默輔佐的姿態。金正恩的妹妹、勞動黨副部長金與正當天站在較遠處，外交部長崔善姬則站在金正恩身旁，接待包括俄羅斯駐北韓大使在內的外賓。

位於首爾的北韓大學院大學校長梁茂進向韓聯社表示：「此前認為李雪主減少公開露面，是為了凸顯繼承可能性較高的金主愛，這樣的推測是合理的」。他說，李雪主「在某一個時間點與金主愛同框，展現『家庭穩定感』，並與社會及國家的穩定建立聯繫。」

此外，李雪主當天疑似帶著義大利品牌「古馳」（Gucci）的GG Marmont包，該款包在官網售價約300萬韓元（折合新台幣約70980元）。

儘管聯合國安理會2006年就已禁止向北韓出口奢侈品，但平壤當局據抱仍透過外交郵袋等方式進口奢侈品，供權貴階層使用。金正恩一家使用奢華早已不是新鮮事，如金與正2023年曾被拍到攜帶法國奢侈品牌「迪奧」（Dior）包，金主愛也在同年觀看飛彈試射時穿著迪奧外套。

金正恩 金主愛 李雪主

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