南韓總統李在明首次施政演說 普發最高1.2萬消費券 外交不分顏色

南韓總統李在明26日赴國會發表自4日就任以來首次的施政演說，內容聚焦當前南韓國內外情勢及南韓的國計民生，在外交和安全上著墨不多，提出「外交不分顏色」，重申他「實用外交」的主張。

根據該演說全文，李在明表示，外交沒顏色，與進步派或保守派的意識形態和立場無關，是否符合國家利益應是唯一的選擇標準；應以國家利益為中心的實用外交，明智地因應包括貿易及供應鏈問題在內的國際秩序變化；維護朝鮮半島和平穩定至關重要。

李在明並強調，在去年12月（南韓前總統尹錫悅）的非法戒嚴、關稅戰、甫停火的以伊衝突，以及南韓經濟成長率連4季為0甚至負成長，中產階級的消費力正下降等情況下，因此「「和平就是『飯』」，就是經濟，和平帶來經濟成長。他將尋求形成和平帶來經濟成長，經濟再促進和平的良性循環。

李在明還喊出南韓股市（韓國綜合股價指數KOSPI）破5000點大關的目標，大規模投資人工智慧（AI）及半導體等高科技產業，應盡快完成以再生能源為中心的能源來應對氣候變遷和RE100，也注重生物產業、製造業和文化產業。

RE100是「氣候組織」（Climate Group）與碳揭露專案（CDP）共同主導的全球再生能源倡議，旨在推動全球企業在2020年至2050年達成百分之百用再生能源。

李在明說，已編列總額30.5兆韓元（台幣約7229億元）的追加預算，為南韓經濟，尤其是內需市場注入活力。他還說，將向南韓民眾普發消費券，每人最少15萬韓元（台幣約3600元）、最多52萬韓元（台幣約1.2萬元）。

李在明自上午10時9分（台灣時間上午9時9分）起發表17分鐘的演說，期間執政黨共同民主黨議員共鼓掌12次，已淪為在野黨的國民力量黨議員則沒鼓掌。有韓媒報導稱，在3日南韓總統大選前後，李在明已多次提到實用外交1詞，但具體的方向與方法仍不清楚。。