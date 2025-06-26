先是叫川普「爹地」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了

英國《電訊報》25日報導，一份洩露的北約內部聲明顯示，北約32個成員國領袖簽署的峰會公報對俄羅斯的批評措辭顯著弱化，顯示其立場從強硬對抗轉向更務實的態度。這份公報由北約秘書長呂特（Mark Rutte）主持制定，內容較往年大幅縮減，僅400餘字，遠少於去年華盛頓峰會的5000字。

呂特25日與川普一起會見記者時提及伊朗與以色列停火協議，親切稱呼川普為「爹地」（Daddy），引來各界側目。呂特隨後澄清，只是開玩笑而已。

公報重申北約對烏克蘭的支持：「我們重申對烏克蘭的持久主權承諾，提供支持，因其安全有益於我們的安全。為此，各盟國將把對烏克蘭國防及其國防工業的直接貢獻納入國防開支計算。」

然而，與2023年維爾紐斯峰會聲明「俄羅斯對其非法、不正當、無端侵略戰爭負全責」及2024年華盛頓峰會聲明「烏克蘭的未來在北約」相比，最新公報未提及俄烏戰爭的具體原因，如俄羅斯「全面入侵」，顯示北約立場的軟化。

報導指出，淡化對俄羅斯的譴責可能是為換取川普對北約第五條款（集體防禦條款）的承諾。公報強調：「我們重申對《華盛頓條約》第五條款的堅定承諾，即對一國的攻擊即對全體的攻擊。」此前，川普在海牙峰會前曾質疑第五條款的定義，稱其有「多種解釋」，引發盟國對美國安全承諾的擔憂。

為鞏固美國支持，歐洲盟國與加拿大承諾將國防開支提升至國內生產總值（GDP）的5%，並在2035年前持續投資於核心國防及安全相關領域，以應對「俄羅斯對歐洲-大西洋安全的長期威脅及恐怖主義的持續威脅」。

公報的簡短與對俄批評的弱化引發爭議。波蘭、立陶宛等烏克蘭的堅定支持者對此表示不安，擔心淡化俄烏戰爭原因可能被俄羅斯總統普亭視為軟弱。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）警告：「對俄妥協將危及歐洲安全。」反觀德國、法國等西歐國家則謹慎支持對話，認為這有助於緩解能源危機與經濟壓力。報導稱，川普政府可能傾向減少對烏克蘭的直接軍事投入，推動北約與俄羅斯的談判。