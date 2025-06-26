南韓首爾地鐵5月31日縱火案 車廂內監視器畫面曝光

南韓中央日報25日報導，首爾地鐵5號線列車5月31日發生縱火事件，一名男子涉嫌放火，危及160多名乘客的生命安全，檢方已依謀殺未遂與縱火罪將其起訴。

首爾南部地方檢察廳負責本案的專案小組表示，已起訴67歲的元姓男子，罪名包括謀殺未遂、在行駛中的列車上縱火致人受傷，以及違反《鐵道安全法》。

元姓男子被控當時攜帶油桶登上地鐵，當列車行駛至汝矣渡口站至麻浦站間的隧道附近時，將汽油潑灑到車廂地板上，並以打火機點燃了一件衣物。整起事件造成6名乘客受傷，車上約160人的生命安全受到威脅。元姓男子犯案後逃離現場，但在汝矣渡口站被警方逮捕。

陸媒新京報轉載了案發當時的監視器畫面，可見到嫌犯手抱油桶，將汽油潑灑到車廂地板上，周圍乘客察覺異狀後紛紛閃避，甚至傳出一名孕婦在驚慌中滑倒，元姓男子隨後坐在座位上並點燃汽油，熊熊烈焰迅速蔓延，車廂內很快就瀰漫著黑色濃煙，隔壁車廂的乘客也跟著拔腿狂奔。

video kejadian seseorang menyulut api (ril) di kereta



kejadian 31 mei di seoul metro jalur 5pic.twitter.com/LhzAFTdd9F — COPPAMAGZ (@coppamagz) June 25, 2025

這場火災導致元姓男子在內的23人因吸入濃煙受傷送醫，另有129人在現場接受治療。一節車廂局部燒毀，損損失估計約為3.3億韓元（折合新台幣約653.4萬元）。

警方表示，元姓男子供稱犯案動機是對離婚訴訟結果不滿，並坦承案發兩周前於一間加油站購買汽油，為犯案預作準備。警方最初以在行駛中的列車上縱火致人受傷罪移送檢方，檢方隨後追加謀殺未遂罪，理由是元姓男子的行為對車上160名乘客的生命安全構成重大威脅，法官於2日簽發羈押令，元姓男子目前仍在押。