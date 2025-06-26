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被北約秘書長稱為「爸爸」 川普：他很喜歡我

中央社／ 華盛頓25日專電
北約秘書長呂特在北約峰會活動上稱美國總統川普為「爸爸」（daddy），為嚴肅會議增添一絲輕鬆氣氛。。（美聯社）
北約秘書長呂特在北約峰會活動上稱美國總統川普為「爸爸」（daddy），為嚴肅會議增添一絲輕鬆氣氛。。（美聯社）

北約秘書長呂特今天在北約峰會活動上稱美國總統川普為「爸爸」（daddy），為嚴肅會議增添一絲輕鬆氣氛。川普隨後對此表示，「我覺得他很喜歡我」，這是充滿感情的表達方式。

北約（NATO）峰會昨天、今天在荷蘭海牙（TheHague）舉行。政治新聞機構Politico報導，川普（Donald Trump）今天和呂特（Mark Rutte）一起在會前面對媒體時，川普被問及前一天爆粗口斥責以色列和伊朗違反他宣布的停火協議，並將兩國比喻為難以控制的小孩。

川普說，他們大吵一架，「就像學校操場上的2個小孩，打得天翻地覆，根本阻止不了」，讓他們打個2、3分鐘，「之後比較容易讓他們停手」。

一同在場的呂特進一步延伸「打架小孩」的比喻，接著說，「爸爸有時候得用強硬的語言」。

川普似乎對這個用詞並不感到介意，他隨後在國際記者會上被問及，呂特稱他為「爸爸」，他是否將北約盟國視為「小孩」。

「不，他喜歡我，我覺得他很喜歡我，如果他不喜歡，我會讓你知道，我會回來這裡，然後打他」，川普打趣地說，「『爸爸，你是我的爸爸』」，這是呂特充滿感情的表達方式。

川普此話一出，讓在場媒體及站在川普身後的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）都不禁笑翻。

Politico指出，川普和呂特這番你來我往展現出兩人之間的友好關係，也顯示呂特對川普的整體應對策略，在公開及私下場合都採取奉承的姿態。

身為荷蘭前總理的呂特長期被視為務實的跨大西洋主義者，他看起來正小心翼翼地走在微妙的平衡線上，他的言論不僅展現對川普影響力的認知，還可被視為一種策略性姿態，迎合川普希望被公開認可是促成以色列、伊朗停火，以及北約提高軍事支出的關鍵推手。

北約領袖今天在峰會後發表5點簡短聲明，支持在2035年以前，提高國防開支至占國內生產毛額（GDP）5%，以回應川普要求，另外也重申對集體防禦的承諾。

川普 北約

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