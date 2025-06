【專家之眼】解析英國2025年版國家安全戰略

6月24日英國政府公布以「National Security Strategy 2025:Security for the British People in a Dangerous World」為題,公布2025年版國家安全戰略。https://www.gov.uk/government/publications/national-security-strategy-2025-security-for-the-british-people-in-a-dangerous-world/national-security-strategy-2025-security-for-the-british-people-in-a-dangerous-world-html

在台灣國家安全研究專業社群自然會將焦點匯集在涉及台灣內容文字;而該份文件雖在四處提到台灣,但全部都在該份文件Strategic Framework(戰略架構)篇章,第二段(ii)Strength Abroad(海外展示實力)第三節Develop new partnerships in new domains(在新領域發展新夥伴關係)中第21點,列出當前英國政府就國家安全視角,對台灣所抱持之政策。

從該點所述內容吾人可歸結出下列要點:首先、台灣海峽與南海對於全球貿易與供應鏈具有重要意義,因此英國政府關切區域情勢穩定。其次是台灣周邊確實存在風險惡化趨勢;然後倫敦重申期待兩岸透過建設性對話,避免使用威脅和平或是武力解決爭端之基本立場。此外更強調英國不支持單方面改變台海現狀;亦表明將繼續基於共享民主價值維繫與台灣之非官方關係。(原文如下:21. The centrality of the South China Sea and Taiwan Strait to global trade and supply chains underscores the importance to the UK of regional stability. There is a particular risk of escalation around Taiwan. It is the UK’s position that the Taiwan issue should be resolved peacefully by the people on both sides of the Strait through constructive dialogue, without the threat or use of force or coercion. We do not support any unilateral attempts to change the status quo. As part of our strong unofficial relationship with Taiwan we will continue to strengthen and grow ties in a wide range of areas, underpinned by shared democratic values.)

當然我們身在台灣社會也絕對不會對中國大陸視而不見,因此英國公布國家安全戰略文件時,台灣國家安全專業社群自然也會想要理解倫敦對北京政策內容。

而在這份文件中共計提到中國大陸20處,但是主要內容則是同樣在前述Strategic Framework(戰略架構)篇章,第二段(ii)Strength Abroad(海外展示實力)第三節Develop new partnerships in new domains(在新領域發展新夥伴關係);從其中第26點至第28點勾勒出英國在國家安全面向上之對華政策,讀者可自行參閱。

不過在此也要提醒,英國政府在發布此份文件時,亦同時對下議院宣告英國政府完成由其外交部所主導,以”China Audit”(對華政策總檢討)為名,跨政府各個部會與機構之對華政策總檢討;英國外交部長拉米(David Lammy)亦在6月24日當日,在下議院以「Oral statement to Parliament China audit: Foreign Secretary's statement

The Foreign Secretary made a statement to the House of Commons, updating members on the government’s approach to China following the cross-Whitehall audit.」為題,發表下述口頭報告:

https://www.gov.uk/government/speeches/china-audit-foreign-secretarys-statement

當然英國外交部長,就完成對華政策總檢討在下議院提出口頭報告,自然也會提到台灣。就台灣政策,拉米外長指出:”We will not change our longstanding position on Taiwan, while sustaining unofficial but vibrant ties with Taiwan on trade, on education and innovation.(儘管繼續維繫我方與台灣在貿易、教育與研發創新等密切互動但非官方關係同時,我們將不會改變對台灣長久以來既定政策)“由此可見英國政府對台政策十分明確,完全沒有曲解空間。此份發言稿全文,其實簡明扼要闡明對華政策,亦值得研究者一讀。

基於前述英國政府官方政策表態,吾人可確認下列各項要點:首先就英國外相拉米口頭報告內容,對比英國國家安全戰略政策文件內容,其中對北京政策立場不但存在落差,更是透露出某些爭議課題,其中包括壓迫香港居民、中英聯合聲明、香港國安法、黎智英案件、西藏以及新疆,英國政府將僅限於口頭表態,但卻不會白紙黑字列入文件,並且採取具體行動付諸實行。

其次是英國政府在經過對華政策總檢討後,確實提出若干政府資源配置調整方案,同時亦明顯表態要積極與北京發展經貿關係,相對上卻同時不斷強調將謹守對台政策底線;我方對英關係發展空間將要如何因應,避免受到再次擠壓與緊縮,確實值得重視。

再者就要指出,海峽兩岸對英關係除官方外交面向政治承認存在絕對對立架構外,其餘商貿、教育、文化、科技以及社會活動面向,並不存在絕對矛盾衝突關係,如何妥善運用此等兩岸「西線無戰事」空間,爭取擴大對英實質關係運作空間,確實值得政府與民間社團相互合作共同努力。

最後必須提醒,英國政府辦理外交有其優良傳統,行事作為政策論述有其深厚文化底蘊。儘管倫敦在國際舞台所作所為,未見得完全符合道德正義,但其折衝樽俎運籌帷幄本事不可低估,相關政策文件論述內容與文字取捨,確實值得政府公務部門從中取經。