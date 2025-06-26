美國務卿見G7外長 堅持伊朗零核武也談台海和平重要性

美國國務卿盧比歐今天在北約高峰會場邊與G7外長會晤，除了討論受全球關注針對伊朗的「午夜重錘行動」，也談到維護台海和平穩定重要性，及深化合作因應中國在南海破壞穩定的行為。

北大西洋公約組織（NATO）年度高峰會在海牙舉行，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）今天中午發布簡短聲明表示，盧比歐（Marco Rubio）與七大工業國集團（G7）外交部長會晤，外長們一致同意伊朗絕不能發展或取得核武，並討論促進以色列與伊朗之間持久和平的後續措施。

「此外，他們也談到維護台海和平穩定的重要性、深化合作以因應中國在南海破壞穩定的行為，及G7成員國在維護自由且開放印太地區上扮演的角色。」

這並非北約高峰會首次提到台海，北約秘書長呂特（Mark Rutte）在峰會前夕的記者會談到中國大規模擴充軍備，他表示「我們都非常擔心台灣的情勢」，並說中國可能會讓俄羅斯拖住歐洲，因此北約盟國增加國防支出非常重要，必須做好準備。

當時有歐洲記者問到美國在「台灣關係法」下，對台灣一旦遭受中國攻擊將會馳援，北約是否準備好面對亞太地區這個最壞的可能情況？

呂特表示，北約目前與日本、韓國、澳洲和紐西蘭有著密切關係，「正是因為這些國家非常、非常擔心中國目前正在進行的大規模軍力擴張」。

他還說：「我們都非常擔心台灣的情勢。我們也知道，如果中國對台灣進行任何嘗試，毫無疑問，北京會召集他的小夥伴（俄羅斯總統）蒲亭（VladimirPutin）先生，並確保一旦發生這種情況，蒲亭會讓我們在這裡（歐洲）忙碌起來。」