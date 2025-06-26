外媒：習近平將首次缺席金磚峰會 將由李強代理

外媒報導，北京已告知巴西政府，大陸國家主席習近平將不出席下月在里約舉行的金磚國家（ＢＲＩＣＳ）峰會，由大陸國務院總理李強代為出席。這將是習近平首次不出席金磚國家峰會。知情人士稱，缺席是因為和習的日程安排有衝突，且習近平與巴西總統魯拉在過去不到一年內已見二次。

今年金磚國家峰會將於七月六日、七日在里約熱內盧舉行。彭博昨援引一名知情的巴西政府官員說，北京已向巴西表達習近平將缺席峰會。另一名政府官員稱，巴西並不認為這值得擔憂。

港媒南華早報也引述知情官員指，北京方面向巴西政府表達，習近平的日程安排與峰會有衝突，預計由李強率領代表團出席。參與籌備工作的中方人士表示，習近平缺席此次峰會的原因是，他在過去不到一年內已二度會見巴西總統魯拉。一次是在去年十一月在巴西舉行的Ｇ20峰會期間，另一次是今年五月在北京舉行的中國—拉美和加勒比國家共同體論壇（中拉論壇）期間。

外媒報導稱，有揣測指，魯拉邀請印度總理莫迪出席金磚國家峰會後的國宴，影響北京的決定，因為習可能會在此次場合上「被視為配角」。

若從日程衝突看，根據中共廿四日發布的抗戰勝利八十周年紀念活動日程，七月七日，將以中共中央、國務院、中央軍委名義，在中國人民抗日戰爭紀念館舉行「紀念全民族抗戰爆發八十八周年」儀式等。不過，陸方並未提到習近平是否出席相關活動。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，中方出席金磚國家領導人會晤情況，「我們將適時發布消息」。