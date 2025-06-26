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北約峰會未討論東京辦事處 日媒曝：其實已實質喊卡

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本外相岩屋毅。法新社
日本外相岩屋毅。法新社

北約組織官員廿四日在荷蘭海牙北約領袖峰會會場向媒體表示，「目前未討論」在日本東京設立辦事處的計畫。日媒指出，這代表相關計畫實際上已中斷。

日本時事通信社報導，前述官員也說，北約要與日本等印太地區夥伴國加強關係，有很多在當地成立聯絡辦事處以外的方式。

開設北約東京辦事處的計畫在前年春天曝光，時任日本外務大臣林芳正當年證實，日本正與北約討論開設北約首個亞洲聯絡辦事處。

日本政府先前也支持這項計畫，不過法國因擔憂中國反彈而持反對態度，認為「北約應持續把注意力放在北大西洋地區」，德國對此也保持審慎態度，因此這項計畫並未實現。英國金融時報過去報導，北約要成立新辦公室，需要其最高決策機構北大西洋理事會一致支持，意即法國等國有權阻止。

日本每日新聞報導，北約近年持續和日本、南韓、澳洲和紐西蘭強化合作關係，一致認為歐洲大西洋和印太地區的安全密切相關。不過日本首相石破茂已在最後一刻取消出席海牙北約峰會的行程，改由外相岩屋毅代替與會。

岩屋廿四日在峰會場邊會晤北約秘書長呂特；共同社報導，雙方同意一同推進日本和北約在國防產業等領域的合作；岩屋說，「歐洲大西洋與印太的安保密不可分」，也表示樂見北約擴大參與印太事務。

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