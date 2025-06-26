川普又失言！模糊共防條款急改口 北約國防支出將達GDP5%

北約成員國廿五日發布峰會聲明，承諾在未來十年達成國防費用占ＧＤＰ百分之五目標，其中百分之三點五用於核心國防開支，百分之一點五用於網路安全和基礎設施等更廣泛安全相關領域。路透報導，這比起以往軍費達ＧＤＰ百分之二的目標將大增，該聲明也「重申對集體防衛堅如鋼鐵的承諾」。

法新社報導，這是妥協的結果，讓美國總統川普可以聲稱勝利，實際上也為歐洲幾個財政吃緊的政府留餘地。英國金融時報報導，這次北約聲明內文寫的是「盟國同意」前述百分之五開支承諾；先前聲明草稿卻是寫「我們同意」，但該版本遭西班牙否決。

西班牙已說過，該國不需達到百分之五目標，只需百分之二點一就足以滿足北約核心軍事要求。川普廿四日批評這對其他成員國「非常不公平」。

川普廿四日前往荷蘭海牙參加北約組織峰會途中，被媒體問到美國是否履行北約共同防禦承諾，只說「這取決於你的定義」，這種模糊說法引發擔憂。川普廿五日淡化相關疑慮，表示「我們一直支持他們（北約盟友）」，峰會聲明也重申集體防衛承諾。

北約第五條款規定，對任一北約成員國的武裝攻擊即對全體成員國的攻擊。川普廿四日說，該條款「有很多種定義。但我致力於成為他們的朋友」。媒體追問他是否承諾北約共同防衛，川普僅說他承諾拯救生命、保護生命與安全，等他抵達荷蘭會提供明確定義。

川普也回顧他最初與北約接觸的情形，表示當時「北約破產了，我就說：『你們得付錢』」；現在其他北約成員國付了不少錢，他也提出各國得將國防支出提高到國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之四或百分之五，「百分之五更好」。

紐約時報廿四日分析，這次峰會焦點是讓川普開心；其他北約國家領袖目標，是讓川普稱心如意，即在軍費增加一事讓川普取得成果。法新社報導也說，為避免川普在峰會「暴走」，北約處處留心，包括要將北約破紀錄的國防開支成果歸功川普。

川普前往峰會途中，也在社群媒體真實社群張貼來自北約秘書長呂特的私訊；呂特寫道，川普決定襲擊伊朗核設施是沒人敢做的壯舉，「讓我們都更安全」；呂特還稱「我們成功讓他們一致同意（軍費增至ＧＤＰ）百分之五」，更稱川普將達成數十年來歷任美國總統沒做到的事。

大多數北約國家支持前述百分之五的承諾，不僅是考量俄國入侵烏克蘭，安撫川普或許也是原因。川普自二○一六年競選總統以來一直暗示，他若當選總統未必將遵守北約共同防禦保證。