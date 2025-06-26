川普勝利 北約提高軍費支出

在美國總統川普壓力下，北大西洋公約組織（NATO）領導人25日在峰會上通過將軍費支出提高到國內生產毛額（GDP）的5%，並重申集體防禦承諾，在俄羅斯敵意日益升級之際，採取這一歷史性行動。川普表示，「我認為這是每一個人的巨大勝利」。

為期兩日的北約峰會正式通過宣言，稱盟國「重申我們對集體防禦堅不可摧的承諾」，並「保持團結一致，堅定決心保護我們的10億公民、捍衛聯盟，並維護我們的自由與民主」。

北約在宣言中指出，此次國防開支目標從GDP的2%提高至5%，目的在於因應「重大的安全威脅與挑戰，尤其是俄羅斯對歐洲-大西洋安全構成的長期威脅，以及恐怖主義的持續威脅」。

這對川普而言可謂重大勝利，他一再批評歐洲盟友在安全方面支出不足。即使在前往峰會的途中，川普似乎也對北約核心原則提出疑問。被媒體問到美國是否履行北約共同防禦承諾，只說「這取決於你的定義」，這種模糊說法引發擔憂。

為了讓川普如期與會，這場在荷蘭海牙舉行的峰會每個環節都經過精心設計，不僅縮短正式會議，還安排他下榻荷蘭王宮。相關策略似乎奏效，至少截至目前是如此 。

北約秘書長呂特告訴記者，荷蘭國王亞歷山大前一晚於王宮舉行晚宴時，川普「心情特別好」，並說他的好心情看起來受到東道主感染。

川普於自家社群媒體平台Truth Social發文道：「在美麗的荷蘭展開這一天。國王和王后高雅出眾，我們的早餐會議很棒！」川普稍早也在Truth Social張貼呂特傳給他的私訊；呂特寫道，川普決定襲擊伊朗核設施是沒人敢做的壯舉，「讓我們都更安全」；呂特還稱「我們成功讓他們一致同意（軍費增至GDP）5%」，「歐洲將大幅出資，這是他們該做的，這也是您的勝利」，更稱川普將達成數十年來歷任美國總統沒做到的事。

北約證實該訊息是呂特所發，呂特也說對川普公開其私訊「完全沒意見」，因為其中沒有需要保密的內容。