睽違數十年 印度、波蘭、匈牙利派員重返太空

搭載印度、波蘭和匈牙利籍太空人的美國商業太空船今天順利發射升空，前往國際太空站。這是印度、波蘭和匈牙利3國數十年來首次有太空人進入太空。

法新社報導，由獵鷹9號（Falcon 9）火箭運載的太空探索科技公司（SpaceX）全新乘龍號（CrewDragon）太空船於美東時間凌晨2時31分（台北時間下午2時31分）從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，執行公理4號任務（Axiom Mission 4，Ax-4）。

太空船預計於格林威治標準時間26日11時（台北時間26日晚間7時）左右與國際太空站（InternationalSpace Station）對接，並停留最多14天。

執行任務的是駕駛員印度的舒克拉（ShubhanshuShukla）、兩位任務專家波蘭的烏茲南斯基－維斯涅夫斯基（Slawosz Uznanski-Wisniewski）和匈牙利的卡普（Tibor Kapu），以及指揮官惠特森（PeggyWhitson）。

曾是美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人的惠特森目前任職於私人太空基礎設施開發商公理太空公司（Axiom Space）。

印度、波蘭和匈牙利上一次送人上太空時，現在這批太空人都還沒有出生。那時太空人被稱為宇宙人（Cosmonaut），是在共產鐵幕（Iron Curtain）倒下前執行蘇聯的任務。

舒克拉是繼空軍飛行員夏瑪（Rakesh Sharma）之後首位進入太空的印度人。夏瑪1984年進入「沙留特7號」（Salyut7，Salyut意為禮炮）太空站，那是蘇聯協助盟國進入太空倡議的一部分。

印度太空研究組織（ISRO）將這次任務視為邁向其首次載人飛行任務關鍵一步。根據2018年制定的加岡揚（Gaganyaan）計畫，印度首次載人太空任務將於2027年進行。加岡揚在印地語中是「天空飛船」之意。

印度總理莫迪（Narendra Modi）對於公理4號任務成功升空表達祝賀之意。

莫迪在社群平台X發文寫道：「他（舒克拉）帶著14億印度人民的祝福、希望和抱負。祝他與其他太空人一切順利！」

外界普遍猜測舒克拉在國際太空站期間將與莫迪進行通話，這種軟實力展示目的在激發民族自豪感。

印度、波蘭和匈牙利都為本國太空人支付費用。根據太空新聞網站SpaceNews報導，匈牙利2022年曾宣布將支付1億美元買下一席。印度和波蘭則未透露他們支付的金額。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在X發文說：「我們做到了！波蘭已伸手摘星。」他隨推文附上自己在華沙哥白尼科學中心（Copernicus Science Centre）觀看發射轉播的影片。

圖斯克另一則推文附上自己在科學中心與孩子們坐在一起的照片寫道：「誰知道還有多少位未來的波蘭太空人跟我一起觀看史拉沃茲（烏茲南斯基－維斯涅夫斯基的名字）升空，大家都非常激動和自豪。」