英國視中國大陸為威脅或挑戰 英外相：無法簡化看待

英國外交大臣拉米24日在國會報告政府對中關係全面盤點（Chinaaudit）的重點結論，期間曾以「威脅」（threat）形容中國，引發外界揣測英國工黨政府是否「升級」對中警戒。

不過，拉米（David Lammy）在就對中盤點所發布的正式口頭聲明，是引用英國政府6月初發布、以國防事務為重點的「戰略防衛檢討」（SDR）對中國的定調，即中國是「複雜棘手且持久的挑戰」（asophisticated and persistent challenge）。回應議員質詢時，拉米也多次引述這個「挑戰」定調，並敦促議員回頭閱讀、參考「戰略防衛檢討」對中國的闡述。

拉米在國會重申他之前已數次公開表達的立場，即中國及英中關係不適用簡單的理解框架，也無法僅用「一個詞」形容。他24日說，英國政府的對中盤點認可中國的全球角色「不適用簡單的刻板印象」，而任何期待就中國開立簡單處方的人，是「沒活在真實世界」。

拉米並再度批評前英國保守黨政府（2010至2024年）對中政策反覆無常、缺乏連貫一致性，且與中國的接觸往來不足。

他說，不與中國接觸往來根本不會是選項；中國的實力是無法迴避的事實。他指出，中國將繼續在促進英國「安全的（經濟）成長」扮演要角，但在過去10年，英國缺乏充分機制，以善用機會促進經濟成長、或者是保護英國免於風險。

拉米稱前保守黨籍首相特拉斯（Liz Truss）和蘇納克（Rishi Sunak）雖認定中國是「威脅」，卻未能相應擬定政策，反而是「把頭埋在沙子裡」。

應詢期間，拉米一度稱中國是複雜棘手且持久的「威脅」，但首相府已拒絕為此說法背書。

前英國保守黨政府在執政後期與北京關係趨於緊張時，官員發言提到中國，也有「挑戰」、「威脅」混用的情況。在官方正式文件方面，提到中國「威脅」多是在闡述中國對英國「經濟安全」構成威脅的脈絡下。

值得一提的是，英國政府將自7月1日實施外國影響力登記計畫（FIRS），但中國迄今未被列入「加強管控」等級，引發不少議論。目前僅俄羅斯、伊朗被列入FIRS的「加強管控」級別。

拉米24日在國會再次強調，在對中關係方面，英國可以在經貿投資成長和國家安全之間取得平衡，「安全的成長」是可行的。

為確保英國能兼顧國家安全和經濟利益，並增進對中國的理解與對中事務專業知識和能力，拉米宣布政府將挹注情報機關6億英鎊（約新台幣240億元）、加強應對跨境鎮壓（含強化對警方的訓練），甚至與中國在打擊非法金融活動和詐騙中心方面加強合作，包括情資交流。

此外，英國將持續制裁為俄羅斯對烏克蘭非法戰爭添力的中國實體。外交部等英國政府部會也將加強培訓華語文和中國事務人才，外交部將為相關工作投入更多預算。

從公開資訊判斷，整體而言，英國工黨政府此次對中盤點重點結論未大幅偏離前保守黨政府於2023年發布的更新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR23）。IR23也提到加強培訓華語文和中國事務人才、增加對情報工作的投資。

不過，由於盤點結果最終未以單獨發布的完整政策文件或行動指引呈現，官方並以「機密」、「保護國家利益」為由，未公開（包括對國會議員）絕大多數盤點內容和結論細節，未來如何確保國會和輿論有效問責，以及政策是否可在英國政府各部會和公、私部門達成預期效益，並避免重蹈歷屆政府覆轍，仍有待觀察。