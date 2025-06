捷克智庫兵推台海衝突 籲歐盟預擬計畫強化印太應對

歐洲價值安全政策中心近期發布兵推報告,指出若爆發台海衝突,歐盟需先擬定計畫,避免錯失決策時機;歐盟、北約需建立與台灣即時聯繫管道,強化印太夥伴聯合應對,並了解中國在歐洲的戰略利益,作為必要時反制中國的手段。

面對中國可能對台灣採取軍事行動,以及俄羅斯對北約的潛在威脅,捷克智庫歐洲價值安全政策中心(European Values Center for Security Policy, EVC)與「弗里德里希諾曼自由基金會」(The FriedrichNaumann Foundation for Freedom)4月下旬在布魯塞爾舉行兵推演習,模擬東亞若爆發涉及台灣的危機情境,歐洲應當如何應對,協助決策者加強危機應對能力。

歐洲價值安全政策中心近期就兵推演習發布報告,標題為「歐盟與北約於俄中潛在聯合戰略升級情勢下的決策機制」(EU and NATO Decision making during apotential joint Russian and Chinese strategic escalation)。報告長達33頁,列出歐盟與北約必須建立完備的戰略規劃,方案具備多情境分析、風險評估與決策矩陣。

●歐盟須預擬危機計畫 強化與印太夥伴聯合應對

這份報告指出,若歐盟事先未擬定相關計畫,危機初期勢必陷入內耗與猶豫,導致反應遲緩,錯失影響全球主要行動者決策的時機。因此,必須準備一套可由「有意願國家聯盟」啟動的計畫,並由歐洲理事會主席與歐盟執委會主席主導,以及定期進行內部演練。

此外,歐盟與北約需建立與台灣即時聯繫管道,並與日本、韓國、澳洲、菲律賓等印太夥伴預先規劃各種危機情境與聯合回應方案。北約可考慮在日本設立聯絡據點,以加強區域對話與情資整合。各歐盟與北約成員國亦需了解其他盟邦的政策邏輯,模擬雙戰區升溫時的決策鏈與風險,並評估自身對中國的依賴程度與脆弱點。

●北約應掌握中方利益 評估戰略儲備應對斷鏈風險

報告指出,北約應深入了解中國在歐洲的戰略利益,如進入西歐市場的通道,必要時對該利益構成威脅,促使北京施壓俄羅斯,或降低對台敵意。具體策略包括對中國船舶進入歐洲港口進行嚴格檢查,作為中國封鎖台灣的反制手段。

歐盟與北約應共同進行戰略儲備評估,確保即便中國切斷關鍵供應鏈,歐洲社會仍能維持6個月以上的運作穩定。評估應涵蓋防衛產業的軍民兩用產品供應鏈、中國潛在施壓方式、早期預警指標與各成員應對方案等,並與印太盟友的規劃進行比對,以期減少落差。

在台海危機情境下,歐洲盟國應參與戰略與作戰級兵棋推演,模擬美國主導的海軍護航商船船隊突破中國封鎖線,抵達台灣港口。儘管歐洲不會派遣主要軍力,但其在商船運輸與保險產業有關鍵影響力,各國需研擬如何在法律與實務上動員民間商船加入聯合船隊。定期實體演練這類行動,將有助建立實戰經驗,也向中國發出威懾訊號。

歐洲須評估若美方針對中國發動馬六甲海峽或荷莫茲海峽封鎖,對歐洲經濟的實質衝擊。即便貿易可改道,但將增加成本與顯著延誤,可能削弱歐洲經濟穩定,必須事前納入危機管理模型。

若中國對台灣採取軍事行動,導致美國將軍力調往東亞,歐洲將須獨力捍衛自身領域,以及確保紅海與蘇伊士運河等戰略要道的安全。因此,北約與歐盟須具備無美軍支援情境下的軍事應變能力,並針對高緯北地區、北約東翼與中東同步演練,檢驗空、海戰力部署效率。

●中俄混合戰威脅多元 網攻、輿論與能源斷鏈齊發

報告也詳細指出,中俄發動一連串混合威脅的可能性手段,如中國對台灣發動大規模網路攻擊,癱瘓其通信與金融系統,引發全島停電與網路中斷。

同時,歐盟與北約國家可能廣泛出現3G與4G網路故障,中國製太陽能板控制單元失效,需中國企業維修。中國亦可能透過TikTok對歐洲1.5億用戶展開定向輿論戰,威脅若不承認一中原則將面臨經濟報復。

另外,中國海上民兵可能騷擾南海與台灣周邊國際船隻,造成航線混亂,並以「恢復秩序」為由準備部署海軍。俄羅斯則可藉機在波羅的海部署艦隊,或計畫封鎖波荷木島(Bornholm)周邊海域,對歐洲構成重大軍事壓力。紅海局勢惡化,伊朗主導、俄中支持的胡塞武裝升高對商船攻擊,航運保險費大增。

此外,還有對台能源供應破壞,威脅台灣能源安全。中國暫停對歐洲出口防禦產業關鍵原料,檢視各國對一中政策的立場等。

報告指出,歐洲與北約需持續填補作戰規劃上的知識落差,強化整體韌性與反應能力。