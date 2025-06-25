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南韓特檢聲請逮捕前總統尹錫悅 首爾法院駁回

中央社／ 首爾25日綜合外電報導
南韓前總統尹錫悅（中）與夫人金建希（左）。法新社
南韓前總統尹錫悅（中）與夫人金建希（左）。法新社

涉嫌在去年12月南韓緊急戒嚴事件主導內亂的前南韓總統尹錫悅，接連3次拒絕應警方要求出席調查，特檢組昨天向首爾中央地方法院聲請逮捕尹錫悅，但今天遭到法院駁回。

韓聯社報導，內亂特檢組今天向媒體發布通知指出，法院以嫌疑人已表明會在特檢組傳訊後配合為由，駁回逮捕聲請。

內亂特檢組立即通知尹錫悅和其辯護人於6月28日上午9時到案，若不接受到案要求，特檢組將考慮再次提請法院簽發逮捕令。

特檢組昨天以涉嫌動用特殊手段妨礙執行公務罪、濫用職權罪、教唆濫用職權罪為由，提請首爾中央地方法院對尹錫悅簽發逮捕令。

特檢組當時表示，考量到尹錫悅曾3度拒絕警方傳訊要求，並曾主張特檢組偵查違憲等情況，認定其沒有主動到案的意願，故決定提請簽發逮捕令。

首爾 尹錫悅 南韓 內亂

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