北約支持國防開支達GDP的5% 重申集體防衛承諾

路透報導，北約組織成員國領袖25日支持大幅增加國防開支，並重申集體防禦承諾。

北約25日發布的簡短聲明說，北約支持以2035年為期限，目標將國防開銷增至國內生產毛額的5%。路透說，這是為了回應美國總統川普的要求，以及因應歐洲擔心俄羅斯2022年侵略烏克蘭後，帶來的安全威脅與日俱增。

該聲明也說，「我們重申對集體防衛堅如鋼鐵的承諾」，正如北約「華盛頓條約」第五條款所言，對任一成員國的攻擊就是對全體的攻擊。

法新社報導，這項協議是妥協的結果，讓川普可以聲稱勝利，實際上也為歐洲幾個財政吃緊的政府留有餘地；北約成員國承諾未來10年間讓GDP的3.5%用於核心軍事開支，另外1.5%用於基礎建設等更廣泛安全相關領域。

英國金融時報報導，這次北約聲明內文寫的是「盟國同意」前述5%開支承諾；先前聲明草稿的卻是「我們同意」，但該版本遭西班牙否決。

西班牙此前就說，該國不需達到5%目標，只需達GDP的2.1%就足以滿足北約核心軍事要求。