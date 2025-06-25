若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全

全球戰火頻傳，甚至一度傳出可能使用核武等消息，不過使用核武可能會帶來全球性的慘烈後果。近期有專家在受訪時便分享核武可能的影響，並提出若核戰爆發，澳洲或紐西蘭或許會成為「最後一片淨土」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，調查記者雅各布森（Annie Jacobsen）近期接受Podcast節目《CEO的日記》（The Diary of a CEO）訪問，分享她對核武的看法。雅各布森著有《核戰末日：我們與世界毀滅的距離》（Nuclear War: A Scenario）一書，在書中談到動用核武的可能性。

雅各布森在受訪時表示，一旦核戰開打，數億人會在火球中瞬間喪命，但死傷還不只這樣。根據《自然食物》（Nature Food）期刊2022年一項研究，核戰可能會引發「核子冬季」（Nuclear Winter），最後造成50億人死於農業崩潰與飢荒。雅各布森說，所謂的「核子冬季」，是指核戰造成的濃煙進入平流層，導致太陽被遮蓋，地球降溫攝氏4度以上。溫度驟降後，產糧大國也會被積雪覆蓋長達10年。

她表示，在這樣的情況下，可能只有位於南半球的澳洲和紐西蘭是最適合避難的國家，這兩國距離中美俄等核武「熱區」較遠，也有獨特的地理和氣候優勢，可能在糟糕的氣候條件下，依然保有農業生產力，成為地球僅存的可生存地區。

雅各布森也提到，在那樣的情況下，由於臭氧層遭破壞，輻射汙染全球，曬太陽也會致命，人類只能躲在地下室生活、爭奪食物資源，因此她建議若是不幸核戰開打，應該找防空洞躲藏，確保有足夠的糧食、水源和空氣過濾系統，才有機會在災後倖存。