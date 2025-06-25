中國侵犯日本領海領空 石垣市議會向習近平抗議

造訪其他國度，為何能增加書寫大馬的養分？我在拙作《啊，這味道》簽名時，總會寫下：「張開雙臂，擁抱不同。」當我們面對不同時，有時會感到有些不適與困惑，「啊，為什麼他會那樣做？」、「為什麼他跟我不一樣？」就連上廁所，不同的人就有不同做法，而正因為這些不同，讓我們有更多的看見，面對這些不同——無論喜歡不喜歡，我們不僅要擁抱，還要張開雙臂全然地接受，抱得住就能成為自己的一部分，讓自己更為飽滿扎實。現今有越來越多人投入精力，深度探索自己的家鄉，而我所能做的，便是在此之外，提供與飲食相關的跨域線索，由點到線到面，牽起更多的連結，因為我始終相信：在食物的國度裡沒有歧見、沒有傷害，只有和平與愛。謹以此書向引領我進入馬來西亞飲食世界的林金城先生，邀請我在《星洲日報》發表的黃俊麟先生，以及眾多曾經幫助我的大馬與台灣朋友致謝。

2025-06-25 11:11