錄音對話引爭議 泰國在野黨將對總理提不信任案

泰國和柬埔寨的軍人在泰柬爭議邊境發生衝突，泰國總理貝東塔和柬國前總理洪森針對此事的錄音對話外流後引起眾怒，在野黨泰自豪黨將在7月初眾議院復會後對貝東塔提出不信任案。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國因此爭執不斷。雖然泰國政府官員試圖降低衝突，但軍方態度強硬，雙方在6月14日和15日針對邊境爭議談判，但未達成結論，僵局似無緩和跡象。

柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）與貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）15日的一段通話錄音接著被洩露到網路上，讓貝東塔面臨國內強大的政治壓力。

憤怒的民眾要貝東塔下台，最大在野黨人民黨（People’s Party）呼籲解散國會重新大選，執政聯盟中的第2大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）退出聯合政府，泰自豪黨所屬的所有部長辭職。

貝東塔內外交迫，多名參議員要求憲法法庭解除貝東塔的總理職務，而泰自豪黨昨天舉行會議，決議在7月3日國會眾議院復會後，對貝東塔政府提出不信任案。

根據憲法，不信任案需要有1/5的眾議員同意才能成立，目前眾議院共有495名議員，泰自豪黨有69名議員，因此泰自豪黨呼籲其他的反對黨加入他們的陣營，包括擁有142名議員的人民黨、20名議員的公民力量黨（Palang Pracharath）、各自擁有1名議員的泰建泰黨（Thai Sang Thai）和公平黨（Fair Party）。

貝東塔在今年3月26日也曾面對不信任案的挑戰，當時是由人民黨發起，在執政聯盟擁有壓倒性人數優勢下，當時319人投下信任票，162人投下不信任票，7人棄權，貝東塔順利挺過不信任案。

不過在泰自豪黨退出執政聯盟後，執政聯盟只剩下261人，雖然過半但只要有人跑票或棄權，貝東塔就可能面臨下台危機。