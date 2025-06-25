快訊

LINE免費貼圖5款！2款免任務爽用到年底 還有侏羅紀、團購+1圖案超好用

春哥侃陸／軍方刷存在感？3事件看中國審慎對以伊衝突

揭郭昱晴「万老師」微博關注中國公安 國民黨：誰是台灣雜質？

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合國憲章簽署屆滿80年 積極尋找新定位再出發

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
聯合國憲章簽署今年屆滿80周年，在紐約聯合國總部有特展。法新社
聯合國憲章簽署今年屆滿80周年，在紐約聯合國總部有特展。法新社

1945年6月26日，第二次世界大戰的最後幾個月，來自五十個國家的代表齊聚美國舊金山，共同創建一套能夠持久維持和平的機制。當日簽署的《聯合國憲章》，不僅反映戰後現實，讓五大強權取得安理會否決權，也象徵著對國際法與合作所構築之共同未來的承諾。

1961至71年擔任聯合國秘書長的緬甸政治人物宇譚（U Thant），其孫宇譚敏（Thant Myint-U）是英國劍橋大學三一學院名譽研究員。適逢聯合國憲章簽署80周年，他在《經濟學人》雜誌發表文章，主張在國際主義淡化的時代，聯合國應該重新定位。

聯合國成立時的承諾幾乎一開始就被美蘇對抗所拖累。初期，美國在聯合國中占據主導地位，蘇聯則處處掣肘，意圖從內部削弱該組織。直到1950年代起，非洲、亞洲的新興獨立國家與如愛爾蘭、瑞典等中立國挺身而出，聯合國才得以注入新活力。他們推動全面去殖民化、種族平等、軍備裁減及建立更公平的國際經濟秩序。聯合國在他們的領導下，完成了20世紀最關鍵的轉變：從帝國時代邁入主權國家體系，也成為人類史上首個真正具有普世代表性的組織。

在這段期間，聯合國曾取得數次重大成就。秘書長往往能在最棘手的衝突中擔任公正調停者。宇譚在古巴飛彈危機中成功緩解危機，靠的正是來自亞洲與非洲領袖的支持，以及蘇聯領袖赫魯雪夫更願意回應聯合國的呼籲，而非美國總統的壓力。聯合國也促進了人權規範的建立與天花的根除等重大合作。

但到了1970年代，南北差距取代東西對立成為主要矛盾。全球南方與全球北方之間的爭議與理想，使聯合國一度成為全球討論貿易、殖民殘餘與種族政權問題的核心平台。然而最終各方疲於口水戰，務實妥協讓位於政治表演。

儘管如此，1990年代聯合國仍在多場衝突中成功促成和平協議，從薩爾瓦多到柬埔寨與東帝汶。但盧安達與波士尼亞的失敗也暴露其無力感。此後的官僚體系僵化，加劇南北互不信任。對北方國家而言，聯合國變成對遠方窮國進行援助與消極維和的工具；南方國家則對這個由二戰勝方主導、難以制衡強權侵略的組織深感不滿。

近年，G7、G20與各類非政府組織取代聯合國，成為多邊議題的舞台。雖然聯合國逐步在氣候變遷與永續發展議程中扮演角色，但實際影響力遠不如以往。而原本創建聯合國的初衷：防止國與國之間的戰爭，卻再次被忽視，從中東、烏克蘭到喀什米爾與南海，聯合國的身影幾乎全然缺席。

聯合國如今到底應扮演什麼角色？答案或許回歸最初使命：防止戰爭。正如愛爾蘭學者歐布萊恩所說，有些衝突未必需要聯合國解決，若是核戰邊緣，聯合國秘書長仍可能是不可或缺的調解者。

衝突 聯合國 美國

延伸閱讀

美眾議院通過法案挺台灣入IMF 陸國台辦「這樣回應」

陸駐聯合國代表傅聰：美國2018年退出協議 是伊朗核危機始作俑者

伊朗還有藏核設施？傳3個月就能產19枚核武原料

日本前經濟安保大臣小林鷹之明訪台 將晉見賴總統

相關新聞

烏克蘭撤回對川普的諾貝爾和平獎提名 批川普姑息普亭

英國《電訊報》24日報導，美國總統川普的諾貝爾和平獎提名因其對烏克蘭的政策立場引發爭議，已由最初提名方——烏克蘭相關人士...

馬來西亞飲食特寫：一碗福建麵，檳城、吉隆坡各自表述？

造訪其他國度，為何能增加書寫大馬的養分？我在拙作《啊，這味道》簽名時，總會寫下：「張開雙臂，擁抱不同。」當我們面對不同時，有時會感到有些不適與困惑，「啊，為什麼他會那樣做？」、「為什麼他跟我不一樣？」就連上廁所，不同的人就有不同做法，而正因為這些不同，讓我們有更多的看見，面對這些不同——無論喜歡不喜歡，我們不僅要擁抱，還要張開雙臂全然地接受，抱得住就能成為自己的一部分，讓自己更為飽滿扎實。現今有越來越多人投入精力，深度探索自己的家鄉，而我所能做的，便是在此之外，提供與飲食相關的跨域線索，由點到線到面，牽起更多的連結，因為我始終相信：在食物的國度裡沒有歧見、沒有傷害，只有和平與愛。謹以此書向引領我進入馬來西亞飲食世界的林金城先生，邀請我在《星洲日報》發表的黃俊麟先生，以及眾多曾經幫助我的大馬與台灣朋友致謝。

波烏聯手破獲暗殺澤倫斯基 波籍男子通俄被起訴

波蘭與烏克蘭近日揭露一起針對烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelensky）的暗殺陰謀，並公布更多破案細節。這項...

聯合國憲章簽署屆滿80年 積極尋找新定位再出發

1945年6月26日，第二次世界大戰的最後幾個月，來自五十個國家的代表齊聚美國舊金山，共同創建一套能夠持久維持和平的機制...

英國將購可掛載核武戰機 擴大嚇阻力量支援北約

英國政府今天表示，將採購12架可發射戰術核武的F-35A戰鬥機，支援北大西洋公約組織（NATO）核子任務，並形容這是英國...

看不到《苦盡柑來》了？川普、李在明大砍對北韓宣傳

南韓非政府組織長期以來將大量存滿南韓電影、影集的隨身碟與記憶卡走私進入北韓，發揮宣傳作用，讓一些北韓人脫北。不過，這些宣傳經費大部分來自美國，隨著川普削減外援加上對北韓較友善的李在明上台，恐讓南韓失去宣傳戰優勢。 在南北韓邊境，布滿鐵絲網與數百個哨所，更有巨大的擴音器點綴其中。南北韓長年在宣傳戰角力，但美國總統川普與南韓新總統李在明上台後，南韓在宣傳戰方面的資源經費恐怕比不上從前。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。