北約東京設辦事處沒譜了？ 官員稱目前未討論

北大西洋公約組織（NATO）官員今天在北約領袖會議會場向媒體表示，「目前未討論」關於在東京設立辦事處的計畫。日媒指出，這也代表相關計畫實際上已經中斷。

日本時事通信社報導，這名官員也說：「（北約）與日本等印太地區夥伴國加強關係，也有其他很多（非成立聯絡辦事處）的方式」。

開設北約東京辦事處的計畫在2023年春天曝光，時任日本外務大臣林芳正當年也證實日本正在與北約討論開設北約首個亞洲聯絡辦事處。

日本政府先前也支持這項計畫，不過法國因擔憂中國反彈而持反對態度，認為「北約應持續把注意力放在北大西洋地區」，德國對此也保持審慎態度，因此這項計畫並未實現。