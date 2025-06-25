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英國將購可掛載核武戰機 擴大嚇阻力量支援北約

中央社／ 倫敦24日綜合外電報導
英國將採購12架可發射戰術核武的F-35A戰鬥機，支援北大西洋公約組織核子任務。美聯社
英國將採購12架可發射戰術核武的F-35A戰鬥機，支援北大西洋公約組織核子任務。美聯社

英國政府今天表示，將採購12架可發射戰術核武的F-35A戰鬥機，支援北大西洋公約組織（NATO）核子任務，並形容這是英國一個世代以來最大規模的核嚇阻力量擴張。

路透社和法新社報導，英國首相辦公室表示，這次購買美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的戰機，將使英國空軍自冷戰結束以來首次具備掛載核武的能力。

英相施凱爾（Keir Starmer）在聲明中說：「在這個極端不確定性的時代，我們不能再將和平視為理所當然，這是為何我國政府正加強對國家安全的投資。」

鑒於面臨俄羅斯敵意日增，以及美國逐漸淡出傳統捍衛歐洲安全的角色，英國將增加國防開支並升級軍事力量，包括潛艦艦隊。

英國政府表示，購買這些戰機將使英國得以在發生衝突時，向北約提供所謂的雙能（dual-capable）飛機以掛載核武。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）對英國今天宣布的消息表示極為樂見，稱這是「英國對北約又一次重大貢獻」。

英國的核嚇阻力量目前僅仰賴「三叉戟」（Trident）潛艦發射系統，這項系統去年試射失敗，這是繼2016年飛彈偏離軌道後連續第2次試射失利。

根據英國國會說法，英國上次擁有獨立的空射核武能力是在1998年，當時WE-177自由落體核彈退役。

F-35A戰機可掛載美國B61戰術核武。一名不具名英國官員表示，英國很可能將需要美國提供這些核武供戰機使用。

英國首相辦公室說，購買新戰機將扶持英國約2萬個就業機會，並強調對北約的承諾。

這些戰機預計將派駐英格蘭東部的馬漢空軍基地（Marham Airbase）。

英國 核武 戰機

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