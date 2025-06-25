波烏聯手破獲暗殺澤倫斯基 波籍男子通俄被起訴

波蘭與烏克蘭近日揭露一起針對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的暗殺陰謀，並公布更多破案細節。這項企圖發生在波蘭熱舒夫（Rzeszów）機場，烏克蘭安全局（SBU）與波蘭內部安全局（ABW）聯手破獲並成功阻止這起暗殺。

根據烏克蘭獨立新聞通訊社（Ukrainian Independent Information Agency of News, UNIAN）報導，熱舒夫的陰謀由一位波蘭退役軍人策動，根據波蘭隱私法，僅以Paweł K.稱之。他在數十年前被蘇聯招募，至今仍堅信其意識形態。

Paweł K.據稱曾研究多種暗殺手法，包括使用無人機或狙擊槍。波蘭內政部發言人多布任斯基（Jacek Dobrzyński）證實，Paweł K.因宣稱準備為外國情報局從事不利波蘭的行動遭起訴。

烏克蘭安全局（SBU）局長馬盧克（Vasyl Malyuk）於23日公開記者會上提到，SBU曾兩度成功挫敗暗殺澤倫斯基的行動，分別在基輔（Kyiv）與熱舒夫。

波蘭內政部長謝莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）也表示此案早在2023年4月即已曝光。

多布任斯基引述波蘭內部安全局調查報告指出：「Paweł K.表示願為俄羅斯軍事情報局（GRU）利益服務，任務之一為收集熱舒夫機場的資訊。」但最終行動因烏克蘭安全局與波蘭內部安全局聯手偵破而未遂。

波蘭熱舒夫-雅西奧卡機場（Rzeszów-Jasionka Airport）為西方官員進出烏克蘭的重要樞紐，波蘭政府高度重視總統安全。謝莫尼亞克強調波烏雙方在確保澤倫斯基安全上保持密切合作。

謝莫尼亞克指出，Paweł K.已於上月被正式起訴，罪名為間諜罪，恐面臨最高8年徒刑。