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是否承諾北約共同防禦？ 川普：取決於如何定義

中央社／ 華盛頓24日專電

美國總統川普今天飛抵荷蘭，準備參加北大西洋公約組織（NATO）峰會。他在飛行途中被媒體問及是否承諾北約共同防禦時表示，「取決於你如何定義」，北約第5條款有很多不同定義，但他承諾要做北約盟國的朋友。

川普（Donald Trump）前往荷蘭海牙（The Hague）參加北約峰會途中接受媒體聯訪。被問及是否仍承諾遵守北約第5條款時，他回應表示，「取決於你如何定義」，對此條款有許多不同定義，「但我承諾要做他們的朋友…我和其中許多領導人都成了朋友，我承諾要幫助他們」。

對於媒體追問是否承諾北約共同防衛，川普僅回答，他承諾要拯救生命，承諾要保護生命與安全，等他抵達荷蘭，會給出一個明確定義。

北約是由北美和部分歐洲國家組成的政治及軍事聯盟，其中第5條款（Article 5）為北約集體防禦的核心，即任何成員國遭受攻擊時，視同對全體成員的攻擊。

北約峰會今、明兩天在海牙舉行，這是川普1月底重返白宮後，首度出席峰會。川普政府已多次提出北約盟國國防預算占國內生產毛額（GDP）的比重應從目前2%升至5%，預計這將是峰會議程焦點之一。

外電報導，北約秘書長呂特（Mark Rutte）今天指出，歐洲盟邦無需憂心美國對北約的支持弱化；成員國可能在會中簽署新的國防支出目標。

針對北約盟國提高國防支出未來的願景，川普表示，「藉由擁有一個聯合體系，我認為我們將有更堅實的和平」。

儘管川普要求北約盟國將國防預算提高至占GDP的5%，但美國並不打算跟進。

川普說，他不認為美國應該付跟其他人一樣多的錢，「他們在歐洲，那些錢很多都用在重建橋樑、道路，好讓重型（軍事）設備能夠通行，我們在歐洲沒有任何道路、也沒有任何橋樑」。美國的情況不太一樣，「但我們與他們同在」。

川普 國防預算 北約

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