德國計劃在2029年前將國防支出提高逾三分之二，反映總理梅爾茨推動這個歐洲最大國家大規模重整軍備，以因應眼前甚具侵略性的俄羅斯與善變的美國。

根據英國金融時報見到的德國預算計畫，德國軍事支出將從今年的950億歐元（1,088.9億美元），到2029年增至1,620億歐元。

這項金額包含每年對烏克蘭約85億歐元的軍事援助，直到2029年。這將使德國核心國防支出在未來四年間提升至國內生產毛額（GDP）的3.5%，占比高於今年的約2.4%。

梅爾茨領導的執政聯盟矢言扭轉數十年來德國軍隊投資不足的局面，以因應來自俄羅斯日益增加的威脅。

這也會使長期在北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）中被視為「國防支出落後者」的德國，超越法國與英國，率先邁向達到軍事支出占GDP達5%的新目標。這一目標是由美國總統川普所提出，預料會在25日於荷蘭海牙登場的北約高峰會獲得多數領袖支持。

法國總統馬克宏已呼籲將法國的軍事預算從目前占GDP的2%，到2030年提升至3%至3.5%；英國首相施凱爾23日宣布，英國將在2035年前達成新目標，即屆時核心軍事支出達GDP的3.5%，另外1.5%投入基礎建設與網路安全。

另一方面，德國國防部長佩斯托瑞斯表示，若採用志願役無法招募足夠的新兵，德國將恢復徵兵制，以擴大軍力。