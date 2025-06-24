台日智庫談國際情勢 陳唐山：從未感受如此緊迫

遠景基金會與日本笹川和平財團今天在東京舉辦「日台對話2025」論壇，針對美國川普總統回鍋的國際情勢，台灣日本就政治、經濟與軍事面交換意見。遠景基金會董事長陳唐山會後表示，國際情勢正在快速變動，「從未感受到討論如此具緊迫感」。

遠景基金會與笹川和平財團的國防與經濟等領域專家，在會談中針對整體情勢、軍事安全保障、經濟安全保障等領域，進行不設限的意見交換。

陳唐山表示，這次的對話重點，是探討美國川普總統上任之後，其政策是否會影響台美關係、台日關係，甚至波及整個東南亞地區的安全，集中政治、經濟、軍事等3個層面。

他表示，他曾多次參加相關會議，這一次給他的感受特別不同，或許是因為國際情勢正在快速變化，讓討論顯得更為關鍵、更具緊迫感，「這是我以前未曾有過的感受」。這使他覺得，目前正是台日應該更加緊密合作的時機。

笹川和平財團常務理事、前國家安全保障局次長兼原信克表示，今天會中討論令他印象深刻的部分，包括在日本國內鮮少被報導，但是台灣相當關注的聯合國第2758號決議。中國近期不斷利用這項決議，作為「台灣是中國一部分」的宣傳工具。在日本，這被認為是法律上早有定論的問題，因此不太被報導。然而，台灣顯然很關心這件事，令他印象深刻。

兼原指出，台灣關切日本在2015年通過的「和平安全法制」，假設發生「重要影響事態」時，日本是否會主動支援台灣。對此，「我們的答案很明確，如果中國對台灣發動攻擊，美軍將依據美日安保條約，從駐日美軍基地出動。日本在被捲入的情況下，就會出動自衛隊。反過來說，如果美軍沒有出動，日本自衛隊是否會單獨出動，這一點則不太可能。」

遠景基金會執行長賴怡忠表示，今天得到的共識是，台灣與日本之間有太多議題不能等到事情發生再處理，包括軍事、經濟、安保等，都必須現在就針對具體議題展開討論。

會中也討論到台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。兼原表示，中國也表達了加入CPTPP的意願，包括日本經濟產業省的專家、學者與經濟界人士等，有些認為這可以讓中國有所節制，但他個人認為，這種想法有點過於理想，日本國會內部對此意見分歧。在此同時，針對台灣加入CPTPP，中國持續對美國、日本以外的會員國施壓，所以這當中確實存在很多困難。

賴怡忠表示，台灣完全滿足加入CPTPP 的條件，因此任何想以此為理由將台灣排除在外的作法，是無法接受的。其次，不希望將台灣與中國加入CPTPP綁在一起。換句話說，每個申請國都應該根據其是否符合加入條件來個別審視，而不是考慮「台灣與中國是否應該一起加入」或「誰先加入比較好」，應該根據經濟體本身的情況進行評估。

他表示，台灣無法加入 CPTPP，從來就不是因為日本不支持台灣，而是有些成員國造成阻礙。這些國家雖然是CPTPP的成員國，但因與中國交往比較密切，因此造成影響。

中央研究院法律學研究所副研究員陳玉潔指出，中國目前將施力點集中在全球南方的發展中國家，憑藉其經濟實力持續對這些國家施加壓力，不僅導致台灣外交遭到封鎖，也使台灣在國際參與變得極為困難。

她表示，今天的討論中也提到，中國一直主張「一中原則」是國際社會的共識，但這是錯誤的。全世界並非如中國所說，普遍接受「台灣是中國一部分」的片面主張。日本、美國及其他願意支持台灣的盟友應該勇於站出來，澄清立場，並協助台灣強化與國際社會的連結，因為「孤立的台灣，絕不可能是安全的台灣」。