歐盟主席范德賴恩：國防的歐洲終於覺醒了

歐盟執委會主席范德賴恩在北約峰會期間的國防產業論壇上提出歐盟如何貢獻於歐洲安全，包括連結不同產業、民用與軍用科技、北約和非北約國家。她強調這將是一世代人才有一次的結構性轉變，「國防的歐洲終於覺醒了」。

北大西洋公約組織（NATO）24、25兩日在荷蘭海牙舉行年度高峰會，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）應邀在其中的國防產業論壇發表演講。

范德賴恩指出，歐洲數十年來仰賴的安全結構已不再能被視為理所當然，這將帶來一世人才有一次的轉變。她表示，歐洲近幾個月來已採取一年前也難以想像的重大行動，包括設立1500億歐元（約新台幣5.1兆元）的武器聯合採購貸款機制、規畫未來4年將投資國防6500億歐元（約新台幣22.3兆元）等。

她表示，俄羅斯全面侵略烏克蘭已改變了戰爭的型態。一方面，俄烏戰爭所消耗的硬體比其他任何戰爭都多，另一方面，戰場輸贏繫於軟體、干擾系統和人工智慧（AI），因此歐洲除了需要補充軍火庫存，也須將既有系統現代化，並滿足新技術需求。

范德賴恩說，歐盟在這方面可以發揮重要的連結作用，其一是為科技新創產業籌資以擴大規模。她指出，歐盟已在烏克蘭首都基輔設立國防創新辦公室，欲從烏克蘭學習戰場經驗，俄烏戰爭以來歐洲對國防科技新創企業的投資已提高逾5倍，但還不夠。

其二是連結軍用和民用技術。她指出，軍民兩用科技的計畫經常不被允許運用民間平台開發或測試，但歐盟將允許軍民兩用科技計畫使用歐盟投資的AI超級工廠。

此外，歐盟的軍火聯合採購機制也向非歐盟國家如烏克蘭、英國、日本、韓國和挪威開放，以使武器供應更快速、更大量。她指出，昨天歐盟與加拿大也簽署了安全與防衛夥伴協定，加拿大將可加入前述合作採購機制。

范德賴恩說，俄羅斯將能在未來5年內測試歐洲的相互防衛承諾，因此到2030年前，歐洲必須擁有足以有效遏阻威脅所需的一切，「我們必須準備好離開舒適圈」。

在本屆峰會未能安排澤倫斯基與北約32國政府領導人一起開會的背景下，范德賴恩今天也在北約峰會場地與歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行三邊會談，強化對烏克蘭的支持。