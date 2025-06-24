梅爾茨允讓德軍成歐洲最強 履行北約東側防衛義務

北大西洋公約組織（NATO）峰會今天在海牙登場，德國總理梅爾茨上午在德國國會發表演說，強調德國將承擔更多軍事責任，使聯邦國防軍成為「歐洲最強大的常規部隊」，強化北約東側防衛義務。他重申，「立陶宛的安全就是德國的安全」。

梅爾茨（Friedrich Merz）指出，德國推動軍事現代化不僅是為回應俄羅斯構成的威脅，更出於對盟邦應盡的承諾。他表示，聯邦國防軍將依據與盟國達成的協議，全面履行北約所設定的「能力目標」。

這些能力目標是北約根據集體防衛需求，針對各會員國提出的軍事建設指標，內容涵蓋兵力規模、裝備現代化、部隊可部署性等項目，確保整體聯盟具備因應各種危機的作戰能力。

為強化軍事能力、確保政策穩定推進，德國聯邦議會日前通過修憲，解除舉債上限。未來聯邦政府可針對國防、民防、情報、資安等項目，在超出GDP 1%的支出部分進行舉債。梅爾茨強調，這項修憲正是德國決心履行北約承諾的具體展現。

他強調，德國的目標是打造「歐洲最強大的常規部隊」，這不僅是回應當前安全挑戰的需要，更是德國在地理與經濟規模上應承擔的責任。他說：「考量到我們的地理位置、人口與經濟實力，這樣的發展方向是合情合理的。」

德國履行承諾的具體行動之一，是在北約東翼的部署。5月22日，德國陸軍第45裝甲旅在立陶宛首都維爾紐斯正式組建，梅爾茨親赴當地，與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）共同出席編成儀式，宣示深化雙邊軍事合作。

第45裝甲旅是德國自第二次世界大戰以來，首支長期駐紮海外的部隊，象徵德國對北約東翼防衛承諾已從政策走向部署。根據立陶宛國防部資料，目前約有500名德軍駐紮當地，預計至2027年，將擴編至約5000名軍事與文職人員配置，成為完整作戰旅。

梅爾茨今天在國會重申立陶宛安全對德國具有戰略意義，並指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略已動搖整個歐洲安全架構。他坦言德國「太長時間未傾聽波羅的海鄰國對俄羅斯帝國主義野心的警告」，如今這項誤判已被認清，德國無路可退。

明天將赴北約峰會的梅爾茨判斷，本屆峰會將做出「歷史性決定」，各成員國預計將大幅提高北約防衛支出。他也提及，德國當前在北約的軍事防衛部署並非為討好美國，而是出於對自身安全與地緣戰略責任的深刻理解。