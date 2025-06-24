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印度防長將訪陸！出席上合組織會議 與中俄防長雙邊會談

中央社／ 新德里24日綜合外電報導
印度國防部今天表示，國防部長辛赫（Rajnath Singh）本週將訪問中國，與區域內其他國家的防長舉行會談。 路透社
印度國防部今天表示，國防部長辛赫（Rajnath Singh）本週將訪問中國，與區域內其他國家的防長舉行會談。 路透社

印度國防部今天表示，國防部長辛赫（Rajnath Singh）本週將訪問中國，與區域內其他國家的防長舉行會談。

法新社報導，中印軍隊2020年在喜馬拉雅山邊境發生致命衝突，兩國關係跌至谷底，但近幾個月已有所改善。

辛赫與其他國家的防長將參加明天起在青島市舉行的「上海合作組織」（SCO）會議。

印度國防部的聲明表示，辛赫將「勾勒印度強化國際和平與安全的願景，並呼籲聯手持續努力，以消除區域內的恐怖及極端主義」。

辛赫也將與中國和俄羅斯防長舉行雙邊會談。

上合組織成員國包括印度、中國、俄國、巴基斯坦、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克及白俄羅斯。

國防部 印度 北京

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