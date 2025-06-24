菲空軍盼購多用途戰機 不對稱戰力嚇阻大陸侵犯

在菲中關係持續因南海爭議緊張之際，菲律賓空軍表示，希望採購具備不對稱作戰能力的多用途戰機，以嚇阻中國侵犯。

菲律賓空軍司令寇杜拉（Arthur M. Cordura）今天在例行記者會上表示，菲律賓空軍若要捍衛廣闊的群島區域，就必須具備可靠防衛能力。

寇杜拉說，為達到這樣的能力，空軍需要的戰機必須具備更長續航力、可攜帶更多彈藥、不對稱能力、且可在較短的跑道上起降，因為菲律賓未來也將在群島周邊設置軍事基地。

他補充，菲律賓需要的戰機也必須具備與盟友協同作戰的能力。

菲律賓空軍6月中旬宣布向南韓添購12架FA-50戰機，但同時也表示還需要其他多用途戰機，以滿足防衛需求。

寇杜拉是在答覆媒體詢問多用途戰機的理想規格時，作以上表示。

他也提到，菲律賓雖然正在進行軍事現代化，但就算再經過20年，仍將難以追上中國的軍事實力，因此必須透過不對稱戰力，比如地基防空系統和多用途戰機，讓中國在有意入侵菲律賓空域時三思。

菲律賓目前只擁有11架韓製FA-50先導式戰機，根據媒體報導，菲律賓考慮採購的多用途戰機，包括美國的F-16戰機、瑞典的JAS-39獅鷲戰機。

寇杜拉今天提到，日本的三菱F-2戰機也是理想機種之一，菲律賓國防部很快就會做出決定。

另一方面，菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy VincentTrinidad）在同一場記者會上說，海軍於22日監看到中國航母山東艦，聯同多艘中國海軍軍艦，通過菲律賓北部海域，航往南海。

崔尼代說，菲律賓軍方出動巡邏機監看，「我們知道他們通過菲律賓水域。」