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菲軍方：中共企圖透過運毒 摧毀菲律賓未來

中央社／ 馬尼拉24日專電

菲律賓近期頻繁在海上緝獲毒品，海軍發言人今天表示，可能與中國政府有關；中共企圖透過輸送毒品的方式，摧毀菲律賓的未來。另一方面，菲律賓總統小馬可仕今強調政府以「不流血」、「和平」方式掃毒，且已開始見效。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在軍方例行記者會上說，中國政府可能與菲律賓近期多宗海上毒品案有關。

崔尼代說，緝獲的毒品是裝在寫有中文字的袋子裡，不排除中國共產黨打算透過輸送毒品的方式，摧毀菲律賓的年輕世代以及菲律賓的未來。

自從今年5月下旬以來，菲律賓呂宋島北岸和西岸漁民已多次在海上或岸邊撈到可疑毒品，有些包在大型塑膠袋中，有些則是分裝在小茶袋裡。

菲律賓緝毒署（PDEA）表示，這些在海上發現的毒品累計重量超過1.3噸，市價88億7130萬披索（約為新台幣45億9297萬元），預定於明天銷毀。

此外，菲律賓海軍6月20日也在呂宋島西岸外海攔截一艘菲律賓漁船，查獲重達1.5噸的可疑安非他命，1名馬來西亞華人和4名菲律賓漁民被捕；這艘漁船據信是從另一艘大船上卸下這批毒品。

另一方面，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天到菲律賓緝毒署（PDEA）視察近期在呂宋島沿海發現的這些毒品，他在接受媒體訪問時說，菲律賓必須繼續掃毒，但他的政府將以「和平」方式掃毒。

他說，政府正透過「不流血」的掃毒戰，「從上到下」徹底解決毒品問題，這種掃毒方式已開始見效。

小馬可仕的言論顯然是回應前總統杜特蒂（RodrigoDuterte）支持者的批評，即小馬可仕政府無意掃毒，導致毒品再次氾濫。

然而，杜特蒂執政期間的掃毒戰同樣引發抨擊，由於許多可疑毒販或吸毒者橫屍街頭，有人權組織指控杜特蒂默許執法人員以「法外處決」方式血腥掃毒。

杜特蒂今年3月7日遭國際刑事法院（InternationalCriminal Court）以「違反人道罪」發出逮捕令，菲律賓政府於3月11日將他押送海牙候審。

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菲律賓 毒品 小馬可仕

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