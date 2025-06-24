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尹錫悅多次拒絕配合傳喚 南韓特檢聲請逮捕令

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南韓前總統尹錫悅5月12日在首爾就內亂案出庭。路透
南韓前總統尹錫悅5月12日在首爾就內亂案出庭。路透

韓聯社24日引述南韓官員報導，調查前總統尹錫悅去年12月短暫實施緊急戒嚴令的獨立檢察官，當天已基於妨礙公務等罪嫌對尹錫悅聲請逮捕令。

獨立檢察官趙垠奭（Cho Eun-suk）主導的尹錫悅內亂案特別調查小組指出，尹錫悅多次拒絕接受警方就戒嚴案的傳喚，檢方決定聲請逮捕令，以調查嫌疑人。

南韓中央日報報導，調查小組說，該案獨立調查18日啟動後，尹錫悅19日就未出席傳喚，也表明不會配合其他傳喚，因此為了繼續調查而聲請逮捕令。該聲請已在24日傍晚提交給首爾中央地方法院。

南韓6月稍早已通過法案，要求對尹錫悅內亂案展開獨立調查。該案移交給獨立檢察官前，南韓警方已傳喚尹錫悅在5日、12日和19日接受訊問，但尹錫悅均不配合。

檢察官 尹錫悅 南韓

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