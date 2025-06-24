韓準總理金民錫：韓美同盟是政治外交根本主軸

南韓準國務總理金民錫今天在國會人事聽證會上強調韓美同盟的重要性，對於部分意見憂心新政府採取反美或親中外交，他認為是「過度憂心」。

金民錫今天出席國會人事聽證會，表示在國際秩序重組的狀況下，無論在安保、經濟、政治、文化等所有領域，都有必要更加確立、強化韓美同盟，並稱韓美同盟是南韓政治與外交的根本主軸。

南韓總統李在明決定不參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，引發反對黨批評，他強調「有些意見認為外交方向會不會過於反美或親中，我認為可能有些過度憂慮。」

金民錫說，美國與歐洲各國因種種因素將北約峰會的主要議程縮短至2個半小時，可能沒有時間再留給受邀參加的非成員國，與美國總統川普的有意義會面也很難達成，政府是連同對南韓經濟可能的影響都考慮過後，才做由安保室長魏聖洛代替李在明出席的決定。

除南韓以外，澳洲及日本也都表示領導人不會出席這次北約峰會。對於部分意見質疑南韓政府是否是因顧及中國、俄羅斯，才做出領導人不出席北約峰會的決定，金民錫反問，「難道日本首相石破茂也是因為看中、俄臉色才不參加嗎？」認為由日本的決定可知這是「常識判斷」。