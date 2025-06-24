日本防衛省：大陸山東艦駛向南海

日本防衛省統合幕僚監部23日公布，此前在太平洋活動的中國海軍航空母艦山東艦當天在菲律賓以北海域向西航行，駛向了南海。

日本防衛省稍早前公布山東艦與另一艘中國航艦遼寧艦在小笠原諸島周邊的太平洋首次同時展開活動，並於昨天做了上述表示。

據共同社中文網23日的消息，遼寧艦已朝著中國方向航行。兩艘航艦都離開了太平洋。

日本防衛省表示，山東艦在沖之鳥島（東京都）周邊一邊航行，一邊多次實施艦載戰機和直升機起降訓練。

日本防衛省此前指責，從山東艦上起飛的殲-15戰機7至8日「異常接近」正在警戒監視的海上自衛隊P-3C巡邏機，其後日本政府向中方提出抗議。

中國外交部則稱，日本艦機對中國軍事活動「抵近偵察」，是造成海空安全風險的根源，敦促日方停止此類「危險行為」。