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泰國陸軍關閉泰柬邊境關口 只允許人道援助通行

中央社／ 曼谷24日專電
泰國總理貝東塔（中著白衣者）20日在赴泰柬邊境的烏汶府視察部隊，以穩定軍心。（歐新社）
泰國總理貝東塔（中著白衣者）20日在赴泰柬邊境的烏汶府視察部隊，以穩定軍心。（歐新社）

泰國柬埔寨的軍人在泰柬爭議邊境發生衝突，後續發展導致兩國關係緊張。泰國陸軍昨晚起關閉泰柬邊境上所有出入境關口，但會依據實際情況與必要性提供人道援助通行的便利。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國因此爭執不斷。雖然泰國政府官員試圖降低衝突，但軍方態度強硬，雙方在6月14和15日針對邊境爭議談判，但未達成結論，僵局似無緩和跡象。

柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）與貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）15日的一段通話錄音接著被洩露到網路上，讓貝東塔面臨國內強大的政治壓力，憤怒的民眾要貝東塔下台，貝東塔除了道歉外也緊急赴邊境視察軍隊以安民心。

泰柬邊境爭議未解，兩國關係持續緊張，貝東塔昨天主持一場打擊跨境犯罪的會議後表示，泰國要打擊設置在柬埔寨的詐騙中心，並邀請國際社會一起加入，「只要他們損失的越多，泰國就越安全」。她也說泰國會加強管制泰柬邊境關口。

泰國皇家陸軍隨後在今天發布新聞稿指出，陸軍第一軍區轄下布拉帕特遣部隊（Burapha Task Force）與第二軍區轄下蘇拉納瑞特遣部隊（Suranaree TaskForce）已發布命令。

陸軍表示，烏汶府（Ubon Ratchathani）、四色菊府（Si Saket）、素林府（Surin）、武里喃府（Buriram）及沙繳府（Sa Kaeo）等地和柬埔寨接壤的所有類型出入境管制點，從昨天晚間起全面升級通關控管措施。

措施包括禁止所有類型車輛通行進出邊境、禁止所有民眾與遊客（包括泰國與外籍人士）跨境通行，以及停止一切類型的跨境商業活動。

陸軍指出，在人員與車輛禁止通行情況下，仍將依據實際情況與必要性提供人道援助通行的便利，例如醫療照護、急重症病患的轉送治療、學生教育需求及其他對民生極為重要的特殊情況，並由當地駐軍單位視個案審核決定是否放行。

陸軍 泰國 柬埔寨

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