日本參議院選舉7月20日投開票 對抗物價上漲成焦點

日本政府今天召開內閣會議，決定參議院選舉將於7月3日公告、20日投開票。自民黨與公明黨執政聯盟將以發放補助金為重點政見，立憲民主黨等在野黨則提出降低或廢除消費稅，如何對抗物價上漲預料成為選戰主要焦點。

日本國會休會，首相石破茂昨晚召開記者會，被問及身為執政黨自民黨總裁（主席），在7月參議院選舉時達到什麼目標或「勝負線」時，他表示，「包括非改選的席次在內，盼取得過半席次」。

被問及參議院選戰的焦點，石破茂指出，「選民最關心的就是物價上漲的議題」。他表示，政府將針對米價飆漲、汽油、電費等能源價格做好因應。

自民黨先前在參院選舉政見中提出，將「發放給每位國民2萬日圓（約新台幣4100元）」的現金給付政策；對於兒童和免徵住民稅的低收入成年人，每人再加發2萬日圓。

石破茂表示，「因應物價上漲的基本措施是加薪，但是在（薪水）追上物價漲幅之前，要有其他對策」。

7月20日落在日本三連休的中間那天，根據日本總務省，除了補選之外，這樣的安排是1952年有紀錄以來首次。

執政黨自民黨與公明黨去年10月在眾議院大選後，在較具實權的眾議院中席次未過半，成為少數執政黨，因此這場選舉對於石破茂政府的存續相當關鍵。

不過，在6月22日舉行的東京都議會選舉中，自民黨因政治獻金問題等因素，議席從30席大幅減少，創下歷來最低的21席。此外，公明黨也只拿下19席，沒辦法連續第9次達成「全員當選」，接下來的參院選舉預料將面對苦戰。

稍微值得安慰的是，居高不下的米價有些許下跌，5公斤米的售價終於落回3000多日圓區間。

日本經濟新聞報導，日本農林水產大臣小泉進次郎昨天表示，9日至15日的超市米價為每公斤3920日圓，比前一週下跌256日圓。由於政府釋出的儲備米開始在市面流通，帶動各品牌的米價下滑，朝著石破茂希望的「5公斤3000日圓區間」邁進。這項數據是調查公司調查全日本約1000家超市米價，再由農林水產省彙整而成。

上週米價為每5公斤4176日圓，這週落到3920日圓。這是自2月24日至3月2日那週以來，日本米價時隔3個半月回到3字頭。一週內的跌幅超過100日圓，更是2022年3月開始公布相關數據以來首次。