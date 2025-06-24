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伊拉克安全官員：不明無人機襲巴格達軍事基地

中央社／ 巴格達24日綜合外電報導

伊拉克安全消息人士說，一架「不明的」無人機今天凌晨攻擊伊拉克首都巴格達一處軍事基地，還有另一架無人機落在巴格達西邊。

一名安全消息人士告訴法新社，首波攻擊擊中塔吉（Taji）基地的雷達系統，僅造成財物損失。

消息人士又說，另一架無人機落在拉德瓦尼亞（Radwaniya）地區，位於巴格達國際機場（BaghdadInternational Airport）以西約10公里處，當地有美軍駐紮在一處基地，是反聖戰士聯軍的一部分。

政府安全發言人馬安（Saad Maan）證實，在塔吉有「一架不明的無人機攻擊雷達」，另一架無人機「落在發電機附近」，此外沒有提供更多細節。

中將泰米米（Walid al-Tamimi）告訴伊拉克通訊社（Iraqi News Agency），目前未傳出有人傷亡。

目前尚無個人或團體宣稱犯案。

數小時前，伊朗對美國駐卡達軍事設施發射飛彈，報復美國轟炸伊朗的核子設施。

伊拉克安全消息人士告訴法新社，「目前」伊朗並未攻擊伊拉克有美軍駐紮的基地。

路透社報導，2020年，以美國為首的國際聯軍撤出塔吉基地，並把基地移交給伊拉克安全部隊。塔吉基地曾有多達2000名聯軍成員駐紮。

塔吉基地位於巴格達以北20公里處，在聯軍撤出前幾個月，背後有伊朗撐腰的民兵經常朝以美國為首的部隊發動火箭攻擊。

美國 巴格達 伊拉克

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