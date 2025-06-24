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美國總統川普宣布 以色列與伊朗同意六小時後停火

中東情勢較預期克制 油價大跌7% 美股道指上漲374點

美國總統川普宣布 以色列與伊朗同意六小時後停火

聯合報／ 綜合報導
總統川普。（路透）
總統川普。（路透）

美國總統川普在真實社群上宣布，以色列伊朗已同意全面停火。

川普在真實社群上表示：恭喜各位！以色列和伊朗已同意全面停火（約6小時後，屆時以色列和伊朗將完成其正在進行的最後任務！），持續12小時，屆時戰爭將被視為結束！伊朗將正式啟動停火，12小時後，以色列也將啟動停火，24小時後，世界將為12日戰爭的正式結束致敬。

每次停火期間，對方都將保持和平與尊重。假設一切順利進行，而事實也確實如此，我想祝賀以色列和伊朗兩國擁有足夠的毅力、勇氣和智慧，結束了這場應該被稱為「12日戰爭」的戰爭。這場戰爭本來可能持續數年，摧毀整個中東地區，但它沒有，也永遠不會！願上帝保佑以色列，願上帝保佑伊朗，願上帝保佑中東，願上帝保佑美利堅合眾國，願上帝保佑全世界！

美國總統川普宣布以色列和伊朗停火。 圖/翻攝真實社群
美國總統川普宣布以色列和伊朗停火。 圖/翻攝真實社群

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