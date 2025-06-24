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中國擴充軍備 北約秘書長：我們都很擔心台灣情勢

中央社／ 海牙23日專電
北約秘書長呂特會。路透
北約秘書長呂特會。路透

北約秘書長呂特在海牙峰會前夕的記者會談到中國大規模擴充軍備，他表示「我們都非常擔心台灣的情勢」，並說中國可能會讓俄羅斯拖住歐洲，因此北約盟國增加國防支出非常重要，必須做好準備。

北大西洋公約組織（NATO）將於24日、25日在荷蘭海牙舉行年度高峰會，北約秘書長呂特（Mark Rutte）今天在記者會上首先對伊朗情勢說，北約盟國早就一致認為伊朗絕不能發展核子武器，並一再敦促伊朗履行核武不擴散條約的義務。

對於這次峰會最重要的任務，也就是將國防投資提高到占國內生產毛額（GDP）的5%，呂特形容這是「量子跳躍」般的大膽決定，並透露其中包括提高5倍的防空能力。

國防占比5%是美國的要求，呂特提議將5%分為3.5%核心國防支出和1.5%軍事相關基礎建設。2014年北約盟國同意的國防預算目標是占GDP的2%。

對於西班牙在最後一刻才改變立場，不反對增加投資國防，呂特表示，北約絕對相信西班牙將不得不一起提高開支到3.5%。他說，每個盟國都將定期報告在國防支出和實現目標的情形，並會在2029年進行一次檢評。

呂特也強調北約盟國將不動搖地持續支持烏克蘭，歐洲和加拿大承諾對烏新軍援金額從今年前3個月的200億歐元，到如今已增為350億歐元（約新台幣1兆2000億元）。

他說道，「北約面臨的最重要和最直接威脅仍然是俄羅斯」，俄國在北韓、伊朗、中國及白俄羅斯的支持下繼續發動對烏戰爭。

有歐洲記者問到美國在「台灣關係法」下，對台灣一旦遭受中國攻擊將會馳援，北約是否準備好面對亞太地區這個最壞的可能情況？

呂特說，北約目前與日本、韓國、澳洲和紐西蘭有著密切關係，「正是因為這些國家非常、非常擔心中國目前正在進行的大規模軍力擴張」。

他指出，僅僅幾年前中國企業還排不上全球前10大國防企業榜單，但此時此刻，已有3到5家中國軍企名列前茅，這代表中國軍力大規模的擴張正在發生，並對中國的國防工業生產帶來巨大影響，「當然，他們這樣做不是只為了在北京有美好的（閱兵）遊行」。

呂特還說：「我們都非常擔心台灣的情勢。我們也知道，如果中國對台灣進行任何嘗試，毫無疑問，北京會召集他的小夥伴（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）先生，並確保一旦發生這種情況，普亭會讓我們在這裡（歐洲）忙碌起來。」

他強調這是北約盟國必須做好準備的原因之一，所以額外提高國防支出非常重要，也沒有某個盟國可以排除在外，每個盟國都必須參與進來，「我們不能天真」。

國防支出 北約

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