英國改革黨提案發「不列顛卡」 供富豪海外資產免稅

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導

英國民粹派英國改革黨今天提案，要政府發行1種「不列顛卡」供通常是新來自國外的富豪居民可1次性支付25萬英鎊（約新台幣1000萬元），換取10年內海外資產、收入和獲利免稅。

路透社報導，英國工黨（Labour Party）政府上台後關閉了所謂「非稅務居籍者」（non-domiciled resident，non-dom）的免稅大門，長期以來這類居民的海外收入繳給英國政府稅少之又少。因此英國改革黨（Reform UK）提議的這項新政策，無異是在下屆大選前對工黨拉出1條新戰線。

英國改革黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）今天在記者會上除了批評目前在野的保守黨（Conservative Party）之前執政時對選民加稅，還表示發行「不列顛卡」（Britannia Card）的收入將分發給所得居英國最末10%的正職勞工。

法拉吉說：「我們的黨包含許多企業家、冒險家、創造就業者、高額納稅人和巨額投資人，我們希望盡可能多數留在我國，這是為何我們今天提出不列顛卡的構想。」

法拉吉表示，去年約有1萬800名富人離開英國，有些不具稅務居籍，有些則是英國人。但他所稱的人數已多次遭到追蹤逃稅和避稅活動的權益組織「租稅正義聯盟」（Tax Justice Network）反駁為不準確。

法拉吉還說，這項提案另具有非常明確的目標，是要有利於從事勞動的人，「這項政策將直接導致領救濟金者和就職者之間的（財富）差距擴大」。

英國最晚須在2029年中舉行國會改選，目前英國改革黨民調領先工黨和保守黨，因為英國選民對主流政黨的不滿意度持續攀升，並受到英國改革黨的民粹主義招牌吸引。

英國 工黨

延伸閱讀

西松高中國際文憑升學顧問 涉製作不實成績證明遭訴

英國建築大師以臺灣東西岸地景為靈感！ 台北當代館「山／市—彼得．庫克個展」15件作品探索未來實踐可能性

陸男子自稱支持「台獨」尋求庇護 法官允續留英國

日企維權股東提案 創高

相關新聞

因應「台灣有事」！日本建設避難所 估2027年與那國町率先啟用

日本考量「台灣有事」，開始建設因應武力攻擊等緊急情況的滯留型避難所，從沖繩縣的先島諸島開啟工程，預計2027年底在與那國...

因中東緊張難以與川普會談 日韓領袖缺席北約峰會

北約（ＮＡＴＯ）峰會今、明兩天在荷蘭海牙舉行，但作為該集體防禦組織在印太四個正式夥伴國（ＩＰ４）的南韓及日本，先後宣布其...

北約承諾拉高軍費達GDP5% 西班牙、比利時唱反調

北約組織成員國廿二日承諾將國防支出占國內生產毛額（ＧＤＰ）目標比率大幅提高到百分之五，回應美國總統川普要求，但西班牙表示...

日本九州鹿兒島發生極淺地震

日本氣象廳表示，23日晚間約11時36分（台灣當晚約10時36分），日本九州鹿兒島縣外海發生1起最大震度4級的地震。

逾50艘中國大陸民兵船集結 菲律賓加強巡邏阻進一步侵犯

菲律賓新聞署（PIA）今天報導，逾50艘中國海上民兵船（CMMVs）集結在鱟藤礁，菲律賓海岸防衛隊已加強巡邏，並提升公共...

北約峰會在即 日本外務省：石破茂取消出席

日本外務省今天發布聲明表示，首相石破茂已取消24至26日赴荷蘭海牙（The Hague）參加北大西洋公約組織（NATO）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。