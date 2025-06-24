因中東緊張難以與川普會談 日韓領袖缺席北約峰會

北約（ＮＡＴＯ）峰會今、明兩天在荷蘭海牙舉行，但作為該集體防禦組織在印太四個正式夥伴國（ＩＰ４）的南韓及日本，先後宣布其領袖不克親自出席。韓方表明，當前中東情勢是南韓總統李在明決定不出席的考量因素之一；日方雖未詳述不出席的原因，但日媒報導說，中東情勢愈來愈緊張被認為是主因。

日媒和路透廿三日報導，日本外務省同日僅表示，出於「各種各樣的事情、情勢與環境」而導致做出取消的決定，日本首相石破茂改派外務大臣岩屋毅參加這次峰會的相關會議及活動。岩屋廿三日則避談是否支持美國廿一日空襲伊朗核設施的作為，只強調須阻止伊朗擁有核武，日方強烈希望美伊能透過對話解決伊核問題。

日本外務省上周才宣布，為了和北約盟友及其他國家重申歐洲—大西洋和印太的安全密不可分，石破將親自與會。

日本富士電視台報導則稱，鑒於原本計畫的北約與日韓、澳洲及紐西蘭等ＩＰ４國家的峰會，以及石破和美國總統川普在場邊的「川石會」均不太可能舉行，因此石破才決定不親自出席。

這是自二○二二年六月以來，日相首次缺席年度的北約峰會。

南韓國家安保室廿二日則宣布，在綜合考量其國內亟待解決的多項議題與中東情勢等不確定因素後，李在明最終決定不出席北約峰會。韓方將跟北約協商，改派其他南韓官員出席。一位南韓執政黨共同民主黨高層說，很難確定能在峰會期間舉行「川李會」，是李在明決定不去的原因。