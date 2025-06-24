聽新聞
0:00 / 0:00

因中東緊張難以與川普會談 日韓領袖缺席北約峰會

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

北約（ＮＡＴＯ）峰會今、明兩天在荷蘭海牙舉行，但作為該集體防禦組織在印太四個正式夥伴國（ＩＰ４）的南韓及日本，先後宣布其領袖不克親自出席。韓方表明，當前中東情勢是南韓總統李在明決定不出席的考量因素之一；日方雖未詳述不出席的原因，但日媒報導說，中東情勢愈來愈緊張被認為是主因。

日媒和路透廿三日報導，日本外務省同日僅表示，出於「各種各樣的事情、情勢與環境」而導致做出取消的決定，日本首相石破茂改派外務大臣岩屋毅參加這次峰會的相關會議及活動。岩屋廿三日則避談是否支持美國廿一日空襲伊朗核設施的作為，只強調須阻止伊朗擁有核武，日方強烈希望美伊能透過對話解決伊核問題。

日本外務省上周才宣布，為了和北約盟友及其他國家重申歐洲—大西洋和印太的安全密不可分，石破將親自與會。

日本富士電視台報導則稱，鑒於原本計畫的北約與日韓、澳洲及紐西蘭等ＩＰ４國家的峰會，以及石破和美國總統川普在場邊的「川石會」均不太可能舉行，因此石破才決定不親自出席。

這是自二○二二年六月以來，日相首次缺席年度的北約峰會。

南韓國家安保室廿二日則宣布，在綜合考量其國內亟待解決的多項議題與中東情勢等不確定因素後，李在明最終決定不出席北約峰會。韓方將跟北約協商，改派其他南韓官員出席。一位南韓執政黨共同民主黨高層說，很難確定能在峰會期間舉行「川李會」，是李在明決定不去的原因。

石破茂 李在明 川普 北約 伊朗

延伸閱讀

只會對台灣和中國說謝謝？南韓總統李在明...無法迴避的台海問題

駐韓記者手記：從文在寅到尹錫悅...南韓總統如何看台灣？

李在明G7場邊首會石破茂 重啟韓日穿梭外交

李在明首會石破茂 同意恢復韓日穿梭外交

相關新聞

因應「台灣有事」！日本建設避難所 估2027年與那國町率先啟用

日本考量「台灣有事」，開始建設因應武力攻擊等緊急情況的滯留型避難所，從沖繩縣的先島諸島開啟工程，預計2027年底在與那國...

因中東緊張難以與川普會談 日韓領袖缺席北約峰會

北約（ＮＡＴＯ）峰會今、明兩天在荷蘭海牙舉行，但作為該集體防禦組織在印太四個正式夥伴國（ＩＰ４）的南韓及日本，先後宣布其...

北約承諾拉高軍費達GDP5% 西班牙、比利時唱反調

北約組織成員國廿二日承諾將國防支出占國內生產毛額（ＧＤＰ）目標比率大幅提高到百分之五，回應美國總統川普要求，但西班牙表示...

日本九州鹿兒島發生極淺地震

日本氣象廳表示，23日晚間約11時36分（台灣當晚約10時36分），日本九州鹿兒島縣外海發生1起最大震度4級的地震。

逾50艘中國大陸民兵船集結 菲律賓加強巡邏阻進一步侵犯

菲律賓新聞署（PIA）今天報導，逾50艘中國海上民兵船（CMMVs）集結在鱟藤礁，菲律賓海岸防衛隊已加強巡邏，並提升公共...

北約峰會在即 日本外務省：石破茂取消出席

日本外務省今天發布聲明表示，首相石破茂已取消24至26日赴荷蘭海牙（The Hague）參加北大西洋公約組織（NATO）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。