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北約承諾拉高軍費達GDP5% 西班牙、比利時唱反調

聯合報／ 國際中心／綜合報導
西班牙總理桑傑士廿二日在馬德里蒙克洛亞宮聲明表示，西班牙只需達到GDP百分之二點一就足以滿足北約核心軍事要求。歐新社
西班牙總理桑傑士廿二日在馬德里蒙克洛亞宮聲明表示，西班牙只需達到GDP百分之二點一就足以滿足北約核心軍事要求。歐新社

北約組織成員國廿二日承諾將國防支出占國內生產毛額（ＧＤＰ）目標比率大幅提高到百分之五，回應美國總統川普要求，但西班牙表示其無需遵守這項目標，比利時也說此目標超出其預算能力。

路透報導，北約峰會廿四日於荷蘭海牙登場。北約秘書長呂特提議，將北約成員國核心國防開支目標從ＧＤＰ的百分之二提高至百分之三點五，並在網路安全等相關基礎建設方面另外投入百分之一點五，以達成百分之五目標。

在各國外交官廿二日就妥協文本達成共識後，西班牙總理桑傑士表示，西班牙不需達到百分之五目標，只需達到ＧＤＰ的百分之二點一就足以滿足北約核心軍事要求。

桑傑士在西班牙發表全國電視演說時表示：「我們完全尊重其他國家想提高國防投資的合理意願，但我們不會這麼做。」

根據北約估算，西班牙二○二四年國防支出占ＧＤＰ的比率為百分之一點二四，金額約一七二億歐元（約台幣五八六六億元），是北約成員中軍費占ＧＤＰ比率最低的國家。地理位置接近俄國的波蘭，去年國防支出占ＧＤＰ百分之四點七，是北約占比最高的國家。

比利時外交部長佩瑞弗廿三日也表示，儘管比利時在多年投入不足後必須展現「回歸正軌的意願」，但這個軍費目標超出了比利時「預算能力範圍」。

他說：「我們或許不像西班牙那樣高調發聲，但我可以保證，數周來我方外交人員一直在努力爭取靈活機制，這將有助於減輕比利時的負擔。我們要求的是最大的彈性。」

北約官員主張，鑑於俄羅斯構成的威脅與日俱增，加上美國將軍事重心轉向中國，歐洲應承擔更多自身安全責任，因此大幅提高國防支出勢在必行。

桑傑士的立場可能導致他與川普在峰會上發生衝突。川普經常批評歐洲國家國防開支不足，並威脅他們若未達標，美國將不再提供保護。

川普廿日表示，西班牙「應該支付與其他國家一樣的費用」，並指責馬德里在國防支出偏低上「惡名昭彰」。但桑傑士認為，西班牙無需達成這項新目標，若強行達標，勢必大幅削減退休金等國內社會支出或必須大幅增稅。

北約尚未公布妥協文本，這項承諾需等到北約卅二國領袖在峰會上批准後才能正式生效。

北約峰會將於廿四日在荷蘭海牙登場，軍費支出預料成為討論焦點。圖為北約秘書長呂特廿三日在海牙舉行峰會前的記者會。路透
北約峰會將於廿四日在荷蘭海牙登場，軍費支出預料成為討論焦點。圖為北約秘書長呂特廿三日在海牙舉行峰會前的記者會。路透

軍費 西班牙 比利時 川普 俄羅斯

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