大陸進口洋芋片含禁用添加物 12萬袋遭日本業者下架

日本千葉市保健所今天表示，從中國進口到日本的零食「炸洋芋片 淡鹽味」查出含有在日本禁用的抗氧化劑─特丁基對苯二酚，已下令進口該零食的業者須下架12萬袋。

日本讀賣新聞報導，千葉市保健所今天宣布，從零食「炸洋芋片 淡鹽味」（每袋45公克）商品當中查出平均每公斤含有抗氧化劑特丁基對苯二酚（TBHQ）0.0011公克。

根據食品衛生法，已下令進口該食品的業者清水物產公司（位於千葉市美濱區）須回收及毀棄12萬袋。

千葉市保健所表示，這項「炸洋芋片 淡鹽味」食品的有效期限為2026年1月1日，所含的特丁基對苯二酚的劑量即使人持續食用也不至於對身體健康造成影響，但日本禁用特丁基對苯二酚。截至目前為止，未接獲有人因食用此產品導致健康受損的報告。