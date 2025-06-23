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北約峰會在即 日本外務省：石破茂取消出席

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本首相石破茂。圖／法新社
日本首相石破茂。圖／法新社

日本外務省今天發布聲明表示，首相石破茂已取消24至26日赴荷蘭海牙（The Hague）參加北大西洋公約組織（NATO）峰會的計畫。

外務省僅表示「種種原因」導致此行取消，富士電視台（Fuji Television）則報導，由於原定北約與「印太4國」（IP4）的會議不太可能舉行，也不太可能與美國總統川普（Donald Trump）開會，石破茂因而取消出席。

印太4國由韓國、澳洲、日本、紐西蘭組成，其中韓國及澳洲也已表示領導人不會出席這次北約峰會。

一名消息人士之前告訴路透社，川普原本希望與印太4國舉行峰會。

外務省在聲明中表示，首相石破茂雖不與會，外務大臣岩屋毅將赴荷蘭參加北約相關活動，並舉行雙邊會議。

石破茂 日本 北約

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