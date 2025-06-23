安圭伯獲提名任國防部長 成南韓64年來首位文職防長
南韓總統李在明今天提名資深議員安圭伯（Ahn Gyu-back）出任國防部長。繼去年12月前總統尹錫悅的戒嚴風波導致對軍方信任度下降後，安圭伯將成為64年來首位文職防長。
路透社報導，南韓總統辦公室宣布，除防長之外，李在明今天還提名前駐聯合國大使趙顯（Cho Hyun）出任外交部長，以及共同民主黨議員鄭東泳（ChungDong-young）為統一部長等10多名內閣人事。
前總統尹錫悅去年12月宣布緊急戒嚴，今年4月遭國會彈劾解職，南韓6月3日舉行總統補選。李在明勝選後，翌日走馬上任。
在尹錫悅戒嚴風波中扮演建議和策劃角色的前國防部長金龍顯被控叛亂罪名，目前仍在獄中。
李在明上台後與代理總理及尹錫悅政府內閣合作，設法讓陷入嚴重分裂的國家恢復團結，同時制定新方案，以應對美國總統川普的新關稅措施。
本月稍早，他任命資深國會議員兼重要政治盟友金民錫（Kim Min-seok）為國務總理，目前仍待國會批准。
李在明今天也提名了農業、環境、勞工和海洋事務等部會首長人選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言